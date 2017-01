 Κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας || Κρίσεις Ταξιάρχων: Διατηρείται ο Παναγιώτης Ντζιοβάρας -Ο Κωνσταντίνος Νταλέτσος προάγεται στο βαθμό του Υποστρατήγου αλλά αποστρατεύεται…

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος, Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο: Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω δώδεκα (12) Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων: 1. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο 2. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο 3. ΒΑΛΑΤΣΟ Βλάσιο 4. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα 5. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο 6. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Αδαμάντιο 7. ΤΡΙΓΩΝΗ Δημήτριο 8. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο 9. ΜΕΝΕΞΙΔΗ Νικόλαο 10. ΔΟΜΖΑΡΙΔΗ Φώτιο 11. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο 12. ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ Παναγιώτη Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους (Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων): 1. ΚΟΚΚΙΝΗ Νικόλαο 2. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ Αναστάσιο 3. ΒΟΛΥΡΑΚΗ Στυλιανό 4. ΚΡΙΚΑ Δημήτριο 5. ΣΚΑΝΔΑΛΗ Αχιλλέα 6. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ Αθανάσιο 7. ΤΗΛΕΛΗ Γεώργιο 8. ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ Θεολόγο 9. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστο 10. ΚΑΪΠΑΚΗ Γεώργιο 11. ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗ Δημήτριο 12. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη 13. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ Μιλτιάδη 14. ΤΟΛΙΑ Ιωάννη 15. ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ Παναγιώτη 16. ΜΑΝΙΑΤΗ Αναστάσιο 17. ΒΟΓΛΗ Ευάγγελο 18. ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ Παναγιώτη 19. ΜΑΡΟΥΔΑ Γεώργιο 20. ΨΩΜΑ Γεώργιο 21. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο 22. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο 23. ΚΑΛΥΒΑ Κωνσταντίνο 24. ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γεώργιο 25. ΚΑΣΤΑΝΗ Γεώργιο 26. ΧΑΡΩΝΗ Παναγιώτα 27. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο 28. ΒΟΥΤΣΕΛΑ Κωνσταντίνο 29. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο 30. ΑΪΒΑΖΙΔΗ Αβραάμ 31. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο 32. ΟΣΤΑΔΗΜΗΤΡΗ Νικόλαο 33. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο 34. ΠΑΠΑΔΕΑ Ευστράτιο 35. ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ Αντώνιο (Υγειονομικό) 36. ΜΠΑΔΕΚΑ Αθανάσιο (Υγειονομικό) 37. ΠΟΥΛΙΑΝΟ Γεώργιο (Υγειονομικό) 38. ΚΑΒΒΑΔΙΑ Στέφανο (Οδοντίατρο) 39. ΒΥΝΑΚΟ Γεώργιο (Ψυχολόγο) 40. ΠΟΛΛΑΤΟΥ Ιωάννα (Εγκλημ. Εργαστηρίων)



Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κατωτέρω είκοσι ένα (21) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες: 1. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟ Μιχαήλ 2. ΣΕΪΝΤΗ Ιωάννη 3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Φώτιο 4. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Γεώργιο 5. ΚΩΣΤΑΡΗ Μενέλαο 6. ΣΑΝΔΡΟ Θωμά 7. ΠΕΤΑΣΗ Εμμανουήλ 8. ΠΑΠΠΟ Μιχαήλ 9. ΦΩΣΚΟΛΟ Κωνσταντίνο 10. ΚΑΤΣΙΦΑ Λάμπρο 11. ΠΑΝΤΕΛΑΚΟ Γεώργιο 12. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Σταύρο 13. ΤΟΥΦΕΞΗ Σταύρο 14. ΧΟΥΖΟΥΡΗ Ιωάννη 15. ΚΟΡΜΠΑΚΗ Δημήτριο 16. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο 17. ΚΟΛΤΟΥΚΗ Δημήτριο 18. ΑΝΕΣΤΙΔΗ Κωνσταντίνο 19. ΚΑΛΕΛΛΗ Παναγιώτη 20. ΝΤΑΛΕΤΣΟ Κωνσταντίνο 21. ΓΡΑΜΜΕΝΟ Πέτρο Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.

