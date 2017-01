Καθημερινό ντους: Τα 6 συχνότερα λάθη

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Εάν κάνετε κάθε μέρα ντους και αφιερώνετε σε αυτό περίπου 8 λεπτά (ο μέσος χρόνος που αφιερώνουν οι Αμερικανοί), μέσα σε ένα χρόνο θα έχετε ξοδέψει πάνω από 48 ώρες.

Εκτός από σπατάλη χρόνου, η πολύωρη παραμονή στο ντους έχει επιπτώσεις στο δέρμα σας, το περιβάλλον αλλά και το λογαριασμό του νερού. Αν κάνετε κι εσείς κάτι από τα παρακάτω, δείτε πώς μπορείτε να το διορθώσετε. Μένετε πολλή ώρα στο μπάνιο Η πολύωρη παραμονή κάτω από το νερό προκαλεί ζημιά στην επιδερμίδα σας (αφυδάτωση και ξηροδερμία) και συνεπάγεται τεράστια σπατάλη νερού. Προσπαθήστε να μην ξεπερνάτε καθημερινά τα 5 λεπτά στο ντους και θα διαπιστώσετε μεγάλη εξοικονόμηση στο νερό. Αφήνετε τα μαλλιά τελευταία Το λούσιμο και η εφαρμογή μαλακτικού πρέπει να προηγείται του ντους. Τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε αφήνουν κατάλοιπα στο κεφάλι, το δέρμα και τα μαλλιά. Αφού λούσετε τα μαλλιά σας, χρησιμοποιείστε ένα ήπιο καθαριστικό για το σώμα και το πρόσωπο ώστε να απομακρύνετε τα υπολείμματα του σαμπουάν και του conditioner. Το νερό είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο Τι πιο απολαυστικό από ένα πολύ ζεστό ντους τον χειμώνα και ένα πολύ δροσερό το καλοκαίρι. Όχι όμως για την επιδερμίδα σας, για την οποία η ιδανική θερμοκρασία βρίσκεται κάπου στη μέση, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία των εξωτερικών χώρων. Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (ΣΔΕ), συνιστά ζεστό, αλλά όχι καυτό μπάνιο, για να αποτρέψετε την ξηροδερμία. Θυμηθείτε επίσης ότι η θέρμανση του νερού είναι η δεύτερη πιο δαπανηρή ενέργεια στο σπίτι, συνεπώς η διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού σε μέτρια επίπεδα προσφέρει εξοικονόμηση στο λογαριασμό ρεύματος. Αμελείτε την περιποίηση μετά το ντους Μετά το ντους ταμπονάρετε ελαφρά το δέρμα με μια πετσέτα για να το στεγνώσετε. Αποφύγετε το τρίψιμο με την πετσέτα που μπορεί να σας προκαλέσει ερεθισμό και φαγούρα. Μην ξεχνάτε να εφαρμόσετε ενυδατική κρέμα στο σώμα για να «κλειδώσετε» την υγρασία από το ντους. Δεν αερίζετε καλά το μπάνιο Ένα μη καλά αεριζόμενο μπάνιο είναι το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθεί μούχλα. Μετά το ντους ανοίξτε το παράθυρο του μπάνιου για να αεριστεί καλά και να στεγνώσει από τους ατμούς που δημιουργούνται στις επιφάνειες. Αν το μπάνιο δεν έχει παράθυρο, χρησιμοποιείστε ένα ανεμιστήρα.



Παλιά ντουζιέρα Αν η κεφαλή της ντουζιέρας σας είναι παλιά (κατασκευάστηκε πριν τις αρχές της δεκαετίας του ’90) είναι πιθανό να έχει ροή νερού 5,5 λίτρα/λεπτό. Οι σύγχρονες ντουζιέρες έχουν ρυθμό ροής μόλις 2,5 λίτρα ανά λεπτό ή και λιγότερο. Αντικαταστήστε την παλιά κεφαλή της ντουζιέρας για να έχετε σημαντική εξοικονόμηση νερού. onmed loading…

