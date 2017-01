Καγκουρό έκανε «ντου» σε σπίτι και σκόρπισε τον πανικό

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Την τρομακτική στιγμή που ένα σωματώδες καγκουρό είχε εισβάλλει στον κήπο της και κοπανούσε την τζαμόπορτα του σπιτιού της κοντεύοντας να τη σπάσει, κατέγραψε με το κινητό της μια γυναίκα από την Αυστραλία. Στην αρχή η γυναίκα ακούγεται εκνευρισμένη, και προσπαθεί να διώξει το καγκουρό με φωνές. Ωστόσο δεν καταφέρνει να το πείσει να απομακρυνθεί, αφού αυτό εξακολουθεί να κοπανά με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη το τζάμι.



Στο τέλος έντρομη η γυναίκα οπισθοχωρεί, αφού σίγουρα δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπη με το γιγάντιο μαρσιποφόρο χωρίς το… παράθυρο ανάμεσά τους. Αν και δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πώς τελείωσε η περιπέτεια της γυναίκας, το σίγουρο ότι μέσα της θα ευχόταν να είχε κοντά της τον διάσημο πλέον Αυστραλό που… έπαιξε μποξ με καγκουρό για να σώσει τον σκύλο του.



