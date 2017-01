Η νεαρή που… κατακρεούργησε τον εθνικό ύμνο στην ορκωμοσία Τραμπ

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Ενα κορίτσι 16 ετών από το ριάλιτι «Αμερική έχεις ταλέντο», η Τζάκι Εβανσο, ήταν η μόνη που δέχτηκε να τραγουδήσει στην ορκωμοσία Τραμπ, αφού όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες του γύρισαν την πλάτη.



Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αρνήθηκαν να τραγουδήσουν στην τελετή ορκωμοσίας ήταν ο Ελτον Τζον, ο Αντρέα Μποτσέλι, η Σελίν Ντιόν και η Ρεμπέκα Φέργκιουσον. Αλλά η 16χρονη τραγουδίστρια Τζάκι Εβάνσο φάνηκε πως δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή για να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Η επιτροπή ορκωμοσίας είχε κρίνει πως η νεαρή Τζάκι αποτελεί το καταλληλότερο πρόσωπο για την περίσταση μιας και αντιπροσωπεύει «το καλύτερο και το λαμπρότερο της Αμερικής». Δείτε στο βίντεο αλλά και στη φωτογραφία την Μισέλ Ομπάμα να υποφέρει ακούγοντας την Εβανσο να «σκοτώνει» τον Εθνικό Υμνο: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Θα είναι φανταστικά», είχε δηλώσει η 16χρονη και είχε προσθέσει ότι δεν είναι πολιτικοί οι λόγοι για τους οποίους θα τραγουδήσει για τον Τραμπ.



Η νεαρή τραγουδίστρια, που χαρακτηρίζεται ως παιδί-θαύμα, έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή «Αμερική έχεις Ταλέντο», το 2010. Το μικρό κορίτσι είχε εντυπωσιάσει το κοινό με το στιλ όπερας, αν και ήταν μόλις 10 ετών. Μπορεί να μην είχε κερδίσει στο σόου, μιας και ήρθε δεύτερη, ωστόσο, η καριέρα της ξεκίνησε με το ταλέντο της να ξεδιπλώνεται κι άλλο. Αλλά οι Αμερικανοί που την άκουσαν στην ορκωμοσία δεν έμειναν ευχαριστημένοι. «Jackie Evancho butchered the anthem. #Inauguration» -Η Τζάκι Εβανσο κατακρεούργησε τον ύμνο, έγραψαν οι περισσότεροι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 22nd, 2017 at 09:01 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.