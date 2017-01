Η Ιβάνκα Τραμπ θα είναι στο εξής η πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο (εικόνες)

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Ξανθιά βόμβα» …

Η 34χρονη επιχειρηματίας και κόρη του Ντόναλντ Τραμπ μετακόμισε στην Ουάσινγκτον με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ για να βρίσκονται στο πλευρό του νέου προέδρου.



Η Ιβάνκα Τραμπ επιμένει ότι δεν θα έχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση και ότι ο ρόλος της θα είναι καθαρά αυτός της κόρης του προέδρου. Αλλά ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τη θέση της στην Trump Organization και στις επιχειρήσεις του δισεκατομμυριούχου πατέρα της και ότι αφήνει την προεδρία της εταιρείας της με κοσμήματα και διαμάντια. Αποτελεί κοινό μυστικό στις ΗΠΑ ότι από τη στιγμή που η Μελάνια Τραμπ αποφάσισε να παραμείνει στη Νέα Υόρκη με τον γιό τη Μπάρον, η Ιβάνκα θα παίζει τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας.

Ηδη ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ ορκίστηκε Senior Advisor, ειδικός σύμβουλος του προέδρου και αναλαμβάνει το έργο των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Μέση Ανατολή.

Μετά την εκλογή του ο Τραμπ αφήνει την αυτοκρατορία του αξίας άνω του 1 δις στους δύο γιούς του Ερικ και Ντόναλντ τζούνιορ.

Η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη από τον πρώτο γάμο του με την Ιβάνα Τραμπ, είχε ενεργό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του πατέρα της. Βοήθησε την προσέγγισή του με την γυναικεία ψήφο, μίλησε για γυναικεία θέματα σε δεκάδες εκδηλώσεις και υπερασπίστηκε τον Τραμπ για σκάνδαλα.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ εκτιμούν ότι η Ιβάνκα θα έχει μεγάλη επιρροή στις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και ότι στην πραγματικότητα θα κρατάει τα ηνία αφού ο πατέρας της συχνά παρεκτρέπεται.

«Εχει το πιο ωραίο σώμα» έχει πει για εκείνη ο ίδιος ο πατέρας της. «Αν η Ιβάνκα δεν ήταν κόρη μου θα έβγαινα μαζί της» πρόσθεσε ο ασυγκράτητος νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Tην τελευταία δεκαετία η Ιβάνκα Τραμπ απέδειξε στον κόσμο των επιχειρήσεων του πατέρα της ότι έχει ειδικές ικανότητες και χαρακτηριστικά που την οδήγησαν ψηλά: έχει ιδιοφυία στις μπίζνες αλλά και συναισθηματικές πλευρές που βοηθούν τον ανταγωνιστικό και άκαρδο πατέρα της. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αποτελεί το ανθρώπινο πρόσωπο των Τραμπ -πρώτα στις επιχειρήσεις και τώρα στην πολιτική. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Τραμπ δήλωσε στο Κλέβελαντ ότι «θα την ήθελε να είναι το πρόσωπο των Τραμπ για τις επόμενες γενιές».

«Είναι μια από αυτούς», δήλωσε ο George Ross, ένας παλιός φίλος της οικογένειας και σύμβουλος, προσθέτοντας ότι και τα αδέλφια της κάνουν καλή δουλειά. Αλλά αυτή είναι η καλύτερη; «Ναι, απολύτως!» απάντησε. «Είναι φανταστική. Εχει τις ικανότητες ενός καλού διαπραγματευτή. Ξέρει πώς να μιλάει με το χαμόγελο στα χείλη. Οι άνθρωποι λατρεύουν να διαπραγματεύονται μαζί της. Χρησιμοποιεί πολύ σωστά την γυναικεία φύση της» προσθέτει ο Ross.

