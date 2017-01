Δολοφονία Θώμης Κουμπούρα: »Μιλάει» το κινητό της – Το άγνωστο τηλεφώνημα στον Αρτέμη Σώρρα (video)

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέα στοιχεία στα χέρια της αστυνομίας μετά τη δολοφονία της παιδοψυχιάτρου Θώμης Κουμπούρα στη Λαμία. Τι δείχνουν τα κινητά τηλέφωνα δράστη και θύματος…

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη δολοφονία της Θώμης Κουμπούρα και σύμφωνα με την τηλεόραση του Alpha έχει νέα στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο της άτυχης παιδοψυχιάτρου. Όπως διαπιστώθηκε λίγο πριν ή λίγο μετά το στυγερό έγκλημα κάποιος έκανε δύο κλήσεις. Μία προς μέλος της Ελλήνων Συνέλευσις διάρκειας 4 λεπτών και 44 δευτερολέπτων και λίγο αργότερα μία δεύτερη προς τον Αρτέμη Σώρρα διάρκειας 5 λεπτών και 23 δευτερολέπτων. Το περιεχόμενο των συνομιλιών δεν έχει διαπιστωθεί με τους συγγενείς της άτυχης γυναίκας να ζητούν από την αστυνομία να συνεχίσει τις έρευνες ώστε να διαπιστωθεί τι κρύβεται πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα…

Η απολογία του δράστη Ξεπερνάνε την ανθρώπινη λογική οι περιγραφές του 39χρόνου, Χρήστου Μπαλαντίνα (φερόμενος ως ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Αρτέμη Σώρρα) ο οποίος ομολόγησε στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή Λαμίας την ανθρωποκτονία της 45χρoνης παιδοψυχιάτρου, Θώμης Κουμπούρα. Αρχικά ο 39χρόνος αρνήθηκε τις κατηγορίες, στη συνέχεια, ωστόσο, μέσα από μία παραληρηματική περιγραφή, ομολόγησε το έγκλημα με σοκαριστικό τρόπο, λέγοντας πως ωθήθηκε στην πράξη αυτή καθώς έβλεπε ένα «δράκο, μεγάλο, πράσινο, ζωντανό» και άκουγε φωνές μέσα του πως πρέπει να τον σκοτώσει. «Η Θώμη δεν ήταν εκεί, η θεά μου ήταν στο μυαλό μου, μου έλεγε και αυτή να τον σκοτώσω τον δράκο γιατί αυτός δεν την άφηνε να κάνει παιδί» φέρεται να ανέφερε. Παράλληλα, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Η Θώμη ήταν η κρυφή μου δύναμη, η ασπίδα της νόησης, η θεά Αθηνά και ο κρυφός μου έρωτας». Ο 39χρόνος στο τέλος της απολογίας του φέρεται να ζήτησε να του επιβληθεί η θανατική ποινή, υποστηρίζοντας πως μόνο όταν θανατωθεί το σώμα και η ψυχή του, θα είναι ελεύθερος μαζί με την «Αθηνά» του. Μάλιστα φέρεται να πρόσθεσε πως την θανατική ποινή την χρωστάει στον αδελφό της παιδοψυχιάτρου, Κώστα. Η βραδιά του φόνου Ο Μπαλαντίνας περιγράφει με λεπτομέρειες την βραδιά του φόνου, λεγοντας: »Την πήρα τηλέφωνο, της είπα ότι τη χρειάζομαι γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έφτασα στη Λαμία. Ανεβήκαμε στο διαμέρισμα. Της είπα »θεά μου, χρειάζομαι την νόησή σου, έχουμε μεγάλη προδοσία. Κάτσαμε στην κουζίνα, έφερε κρασί, ήπια ένα ποτήρι, μου έβαλε κι άλλο. Άρχισα να της λέω γεγονότα, καταστάσεις και πιθανούς προδότες για να τα βάλουμε σε σειρά. Μετά γράφαμε στο κινητό της. ¨Ημουν ανήσυχος, έφερνα γύρους στο σπίτι. Η έντασή μου ήταν τεράστια. Πήγε να ανοίξει έναν καναπέ, εγώ ξεντύθηκα, την πήρα από το χέρι, της είπα μωρό μου έλα στο κρεβάτι, ξάπλωσε δίπλα μου». Οι λεπτομέρειες του δράστη είναι ανατριχιαστικές: «Πήγα να τη φιλήσω, με σταμάτησε και μου είπε: Είσαι ένας καθαιρεμένος πρόεδρος και μπορεί να είσαι και ανθέλληνας. Συναντιόμασταν κρυφά και κάναμε έρωτα σε ξενοδοχεία στη Λαμία. Είχε σχέση με έναν ναυτικό τον Κυριάκο, γι’ αυτό ήθελε να κρατήσω μυστικό τη σχέση μας. Μου είπε ότι είχε πάρει τις αποφάσεις της και ότι θα ζήσει με τον Κυριάκο της: Της είπα »βρωμιάρα, με εκμεταλλεύτηκες για να περνάς καλά, με πρόδωσες και τον αγώνα μας και το έθνος μας και της έδωσα χαστούκι. Έπεσε πίσω στο κρεβάτι. Με έσπρωξε. Σήκωσα το κεφάλι μου και στο κρεβάτι ήταν ένας δράκος ζωντανός πράσινος. Έπρεπε να σκοτώσω τον δράκο». Τηλεόραση Alpha

