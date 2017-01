Δημοσκόπηση ALCO: Η ΝΔ αυξάνει τη διαφορά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Διευρύνει το προβάδισμά της η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση – Πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή



Η μέτρηση της ALCO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, αποτυπώνει προβάδισμα 9 ποσοστιαίων μονάδων για το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση στην πρόθεση ψήφου λαμβάνει 26,8% η ΝΔ έναντι 17,8% του κυβερνώντος κόμματος. Στην προηγούμενη μέτρηση του Νοεμβρίου ο προβάδισμα της ΝΔ ήταν χαμηλότερα, στο 6,4% αφού το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκέντρωνε 22,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 15,8%. Στην κοινή γνώμη έχει εμπεδωθεί ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές καθώς στην παράσταση νίκης 56% εκτιμά ότι θα έρθει πρώτη. Και σ’ αυτή τη δημοσκόπηση, καταλληλότερος για το αξίωμα του πρωθυπουργού κρίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά: ΣΥΡΙΖΑ: 17,8% ΝΔ: 26,8%% Χρυσή Αυγή: 8,4% Δημοκρατική Συμπαράταξη: 6,2% ΚΚΕ: 7,1% Εκτός βουλής: Ποτάμι: 1,4% ΑΝΕΛ: 2,5% Ένωση Κεντρώων: 2,7% ΛΑΕ: 1,5% Πλεύση: 2,4% Άλλο: 5,1% Αναποφάσιστοι: 18,1% Το 35% των ερωτηθέντων απαντά ότι θέλει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ το 34% απαντά ναι στο ενδεχόμενο της συγκρότησης οικουμενικής κυβέρνησης. Σημαντικό εύρημα επίσης της δημοσκόπησης της Alco είναι πως το 46% των ερωτηθέντων αντιδρά στην επιστροφή του Γιώργου Παπανδρέου στη Δημοκρατική Συμπαράταξη.



