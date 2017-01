Γιατρός εξηγεί γιατί ΠΑΝΤΑ πρέπει να πλένεις τα καινούρια ρούχα πριν τα φορέσεις

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Με τις εκπτώσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει σε πολλά από τα καταστήματα της χώρας, η αγορά φαίνεται να παίρνει μια ανάσα, αφού πολλοί από εσάς έχετε αποφασίσει να αγοράσετε εκείνα τα ρούχα που είχατε βάλει στο μάτι όταν οι τιμές τους βρίσκονταν ακόμα στα ύψη.



Ο ενθουσιασμός για τα νέα σας αποκτήματα είναι μεγάλος και συχνά οδηγεί σε πράξεις που όμως αποδεικνύονται επικίνδυνες για την υγεία σας. Τι ακριβώς εννοούμε; Σκεφτείτε απλά τις φορές εκείνες που αγοράσατε ένα καινούριο ρούχο και αφού βγάλατε την ετικέτα του, το φορέσατε αμέσως στην έξοδο σας, χωρίς να το πλένετε. Παρόλα αυτά μια γιατρός προειδοποιεί ότι αυτός ο αυθορμητισμός σας, θέτει σε κίνδυνο το δέρμα σας, εξαιτίας των μολύνσεων, αλλά και των αλλεργιών που μπορεί να προκληθούν, ενώ βάζει στο «παιχνίδι» και τον ιό norovirus, που προκαλεί γαστρεντερίτιδα στον άνθρωπο. Η Dr Lisa Ackerley προειδοποιεί πως τα άπλυτα ρούχα, που μόλις έχουν βγει από το αγαπημένο σας κατάστημα, είναι πιθανό να έχουν μολυνθεί με μύκητες, βακτήρια και χημικά ανάλογα με το που τοποθετούνται, φυλάσσονται, αλλά και τον τρόπο που φτιάχνονται ή μεταφέρονται. Επίσης εξηγεί ότι οι συνθετικές χρωστικές ουσίες μπορούν να προκαλέσουν δυσάρεστα και αντιαισθητικά εξανθήματα στο δέρμα, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις και δερματίτιδα. Επιπλέον, αν κάποιος από τους πελάτες του καταστήματος που έχει δοκιμάσει συγκεκριμένο ρούχο υποφέρει από κάποια δερματική πάθηση, τότε το μικρόβιο είναι δυνατόν να μεταφερθεί μέσα από αυτό, σε αντίθεση με την κοινή γνώμη που πιστεύει ότι μια μόλυνση είναι πιθανή μόνο σε χώρους όπως τα νοσοκομεία. Ενας ιός που προκαλεί γρίπη ή και γαστρεντερίτιδα αντέχει επάνω σε ένα ρούχο ως και 48 ώρες και ίσως μεταδοθεί σε άλλο άνθρωπο.



Ακόμη, όταν αγοράζετε παπούτσια που είναι εκτεθειμένα και έχουν δοκιμαστεί από πολύ κόσμο, τότε οι πιθανότητες να ζουν επάνω τους μύκητες αυξάνονται και μια τέτοια μόλυνση μπορεί να προκαλέσει το λεγόμενο «πόδι του αθλητή», μια λοίμωξη από μύκητες. Για να μειώσετε τις ανησυχίες σας, η γιατρός συνιστά εφόσον φυσικά το επιτρέπει το ύφασμα κάθε ρούχου, να το πλένετε σε υψηλή θερμοκρασία, ενώ αν επιλέγετε προϊόντα «του κουτιού» ο κίνδυνος είναι μικρότερος. bovary loading…

