Αιχμές Σφακιανάκη: «Η Αστυνομία δεν με θέλει πια» -Τι θα κάνει από εδώ και πέρα

Ιανουάριος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Μανώλης Σφακιανάκης ενημερώθηκε το Σάββατο την αποστρατεία από την Ελληνική Αστυνομία και μέσω των social media άφησε αιχμές. Εγραψε στο facebook: «Η αστυνομία σήμερα αποφάσισε ότι δεν θέλει άλλο τις υπηρεσίες μου». Ο αξιωματικός που ταυτίσθηκε και ουσιαστικά δημιούργησε την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αποκαλύπτει και τα επόμενα σχέδιά του που είναι να παραμείνει κοντά στον πολίτη, αλλά αυτή τη φορά μέσω ενός Ινστιτούτου που δημιουργεί και όπως εκτιμάται θα δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο κ.Σφακιανάκης επί σειρά ετών, έχοντας καταγράψει αναρίθμητες επιτυχίες.



Η ανάρτηση του εν αποστρατεία, πλέον, αντιστρατήγου, έχει ως εξής: Manos Sfakianakis Το πλήρωμα του Χρονου έφτασε η πτήση προσγειώθηκε πλην ομως δεν έχει φτάσει στο τελικό προορισμό ., ⚡

Φίλοι μου σας ανακοινώνω ότι απο σήμερα θα με βρίσκεται στο Ινστιτούτο μου που για σας δημιουργώ ..

Η Αστυνομία σήμερα αποφάσισε οτι δεν θέλει άλλο τις υπηρεσίες μου ., εγώ όμως θα συνεχίζω να τις δίνω ., όπως με ξέρατε μέχρι σήμερα .!

Το Προγραμμα μου για τος επισκέψεις ανα Νομό θα σας το ανακοινώσω σύντομα … σε συνέντευξη Τυπου την Δευτέρα 23/1 Κ ώρα 19:30 στο INTERCONTINENTAL.,

Καλή Αρχή σε όλους μας Κ είναι πολλοί αυτοί που θα ακολουθήσουν το νέο εγχείρημα – στόχο ανά την Ελλάδα 👍



iefimerida

