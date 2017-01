Grevena TV || Η επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στα Γρεβενά… (video)

Ιανουάριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στον Νομό Γρεβενών βρέθηκε την Παρασκευή (20-1-17) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, όπου μίλησε σε δύο ανοιχτές εκδηλώσεις σε Δεσκάτη και Γρεβενά με θέμα: «Η Αγροτική παραγωγή ως πυλώνας Ανάπτυξης της Υπαίθρου».

Πριν την ομιλία του στα Γρεβενά, και μετά από την εκδήλωση της Δεσκάτης, επισκέφθηκε τα Γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών. Εκεί έγινε δεκτός από φίλους και στελέχη του κόμματος.

Τον υποδέχτηκε ο Συντονιστής της Ν.Ε. Γιώργος Καλαμάρας:



Μαζί με τον Υπουργό ήταν και ο Βουλευτής ΠΕ Γρεβενών Χρήστος Μπγιάλας:



Τα υπόλοιπα video, από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο, ανεβαίνουν στο κανάλι μας Grevena TV.

