Eρχονται τα πάνω- κάτω στα ειδικά μισθολόγια: Μειώσεις για τους νέους ένστολους και «πάγωμα» για τους υπηρετούντες

Με τη συνταγή της «προσωπικής διαφοράς» θα επιχειρήσει το υπουργείο Οικονομικών να αποφύγει τις περικοπές στις αποδοχές των υπηρετούντων δημόσιων λειτουργών, που αποτελούν τα περιβόητα Ειδικά Μισθολόγια, δηλαδή ενστόλων, δικαστικών, πανεπιστημιακών, γιατρών του ΕΣΥ, διπλωματών, ανώτατων κληρικών. Ωστόσο οι νέοι θα έχουν μειώσεις και μάλιστα δραστικές.



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός κινείται σε δύο άξονες: 1) από τα υφιστάμενα Ειδικά Μισθολόγια είναι ζήτημα αν θα διατηρηθούν οκτώ και τα υπόλοιπα είτε θα καταργηθούν (όσοι περιλαμβάνονται σε αυτά θα ενταχθούν στο Ενιαίο Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων) είτε θα συγχωνευθούν 2) θα καταργηθούν τα περισσότερα από τα υφιστάμενα διάσπαρτα επιδόματα. Κάποια από τα… διασωθέντα επιδόματα θα ενσωματωθούν στο (νέο) βασικό μισθό, ο οποίος έτσι θα αυξηθεί, αλλά με την κατάργηση των υπολοίπων επιδομάτων το σύνολο των αποδοχών θα είναι κατά περίπτωση μειωμένο. Πέρα από το οικογενειακό επίδομα, τα μόνα που θα πρέπει να θεωρούνται ως διασωθέντα είναι το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα ειδικών συνθηκών ή επικινδυνότητας, που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στις μάχιμες μονάδες των ενστόλων. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα ενδοκυβερνητικά ζόρια. Από το σχεδιασμό αυτό είναι ξεκάθαρο κατ’ αρχάς ότι για όσους θα εντάσσονται εφεξής στα εναπομείναντα Ειδικά Μισθολόγια π.χ. νέοι στρατιωτικοί, οι αποδοχές (όχι ο βασικός μισθός) θα είναι μικρότερες από τις σημερινές, λόγω της κατάργησης πολλών επιδομάτων. Για τους ήδη υπηρετούντες, η διαφορά μεταξύ νέων και υφιστάμενων αποδοχών, θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά, ωστόσο αυτό συνιστά στην πραγματικότητα «πάγωμα» αποδοχών. Ειδικά, δε, για τους ένστολους, επί της ουσίας η προσωπική διαφορά θα υποκαταστήσει το πολυσυζητημένο «πάγωμα» των μισθολογικών προαγωγών, αφού οδηγεί στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Έτσι εξηγούνται, άλλωστε και οι «θολές» ανακοινώσεις του ΥΠΕΘΑ αλλά και οι πρώτες γκρίνιες από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς το υπουργείο Οικονομικών, που δεν έχει και πολλά περιθώρια βελτιώσεων.



Οι πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι Πανεπιστημιακοί και γιατροί του ΕΣΥ δεν έχουν λόγο να ανησυχούν, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει γι’ αυτούς αυξήσεις αποδοχών, που μένει να δούμε αν τελικά θα προβλεφθούν και νομοθετικά, αν για λόγους… ενδοκυβερνητικής ηρεμίας προτιμηθεί το… ξαναμοίρασμα του λογαριασμού. Οι αλλαγές ή μάλλον οι ανατροπές στα Ειδικά Μισθολόγια, λίαν συντόμως θα φτάσουν στη Βουλή, έχοντας καθυστερήσει, καθώς αποτελούν προαπαιτούμενο του περασμένου Ιουνίου. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ενστάσεις έχουν εγερθεί μόνο από το ΔΝΤ και μάλιστα όχι ιδιαιτέρως σοβαρές αλλά υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο προβληματισμού: οι πιθανές προσφυγές στο ΣτΕ, ειδικά όσον αφορά στο «πάγωμα» των μισθολογικών προαγωγών, που είχε επιχειρηθεί άλλη μια φορά πριν από περίπου μια 15ετία και είχε «πέσει» δικαστικά. Όπως σημειώνουν, ωστόσο, γνώστες του θέματος, μια τέτοια διαδικασία απαιτεί περίπου μια διετία, οπότε… iefimerida loading…

