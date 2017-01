44χρονος καταδικάστηκε σε 16 μήνες φυλάκιση επειδή έκανε one night stand!

Ιανουάριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Ακούγεται περίεργο όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο Τζέφρι Μπελ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών επειδή έκανε σεξ με μια γυναίκα που γνώρισε ένα βράδυ σε παμπ στο Μίντλεσμπρο.



Η πράξη από μόνη της δεν έκρυβε κάτι «αντικανονικό» ωστόσο το παρελθόν του 44χρονου είναι αυτό που δημιούργησε τα προβλήματα. Ο Μπελ από το 1989 έως και το 2011 επιδείκνυε επιθετική συμπεριφορά προς τις γυναίκες με πολλές σεξουαλικές επιθέσεις να έχουν καταγραφεί στο φάκελό του. Σε μία από τις τελευταίες του δίκες, μεταξύ των ποινών ήταν και μία, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να ενημερώνει τον αστυνομικό που τον είχε υπ’ευθύνη του, κάθε φορά που πλησίαζε η ώρα να κάνει σεξ με μια γυναίκα αλλά και να έχει ενημερώσει τη γυναίκα αυτή για το παρελθόν του. Ωστόσο τη νύχτα που ο Μπελ κατέληξε στο κρεβάτι της 50χρονης από το Μίντλεσμπρο, δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Την γνώρισε σε μια παμπ όπου η γυναίκα διασκέδαζε με την κόρη της και το αγόρι αυτής. Γνώρισαν τον Μπελ και λίγο αργότερα το νεαρό ζευγάρι αποχώρησε για να συνεχίσει αλλού τη διασκέδασή του. Οταν επέστρεψε στο σπίτι, άκουσε τις φωνές από την κρεβατοκάμαρα, με την 50χρονη να ξυπνάει το πρωί έχοντας έντονα τα «αποτυπώματα» του αλκοόλ…



Οπως παραδέχθηκε στο δικαστήριο ο Μπελ είχε πιει πάρα πολύ, σε σημείο να μην θυμάται αν όντως είχε σεξουαλική επαφή. Ο συνήγορός του μάλιστα τόνισε, πως ο πελάτης του έχει αποδεχθεί ότι δεν μπορεί πλέον να ζει ως φυσιολογικός άνθρωπος και αποδέχθηκε την ποινή αφού αποδείχθηκε πως είχε όντως σεξουαλική επαφή εκείνο το βράδυ με την 50χρονη. iefimerida loading…

