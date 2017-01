Χρεώσεις-απάτη τα 2,6 εκατ. ευρώ από τα 26,2 δισ. που πληρώθηκαν μέσω πιστωτικών καρτών

Ιανουάριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Προιόν απάτης σε βάρος κατόχων πιστωτικών καρτών είναι 1 στα 10.000 ευρώ που χρεώθηκαν σε ελληνικές πιστωτικές κάρτες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης στη συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής της Διώξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αναφερόμενος στη χρήση καρτών και τους τρόπους εξαπάτησης υπογράμμισε ότι 1 στα 10.000 ευρώ που χρεώθηκαν σε ελληνικές πιστωτικές κάρτες κατά το α΄ εξάμηνο του 2016 ήταν προϊόν απάτης σε βάρος των κατόχων των καρτών. Ο Δείκτης απάτης, κυμαίνεται σε ποσοστό 0,01% και για το α΄ εξάμηνο του 2016, (αναλογεί σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 10.000 ευρώ αξία συναλλαγών).



Αλλά και σε όρους περιστατικών απάτης, αναλογεί σε μία συναλλαγή απάτης ανά 8 χιλιάδες συναλλαγές (29.673 κρούσματα επί συνόλου 233.192.850 συναλλαγών). Επί συνόλου πληρωμών 26,2 δισ. που πραγματοποιήθηκαν στο α΄ εξάμηνο πέρυσι με πάσης φύσεως κάρτες, τα 2,6 εκατ. ευρώ διαπιστώθηκε πως ήταν χρεώσεις-απάτη. Η επιμέρους ανάλυση της απάτης ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες πληρωμών, όπως α) συναλλαγές σε τερματικά ΑΤΜ, β) πληρωμές σε τερματικά POS και γ) εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς την φυσική παρουσία της κάρτας (card not present) καταδεικνύει ότι το υψηλότερο ποσοστό απάτης εκδηλώνεται στις εξ αποστάσεως συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή ταχυδρομείου/τηλεφώνου. Περαιτέρω ανάλυση της εξ αποστάσεως απάτης υποδεικνύει ότι στην πλειονότητα των περιστατικών έχουν εμπλακεί ελληνικές κάρτες πληρωμών που αφορούν τη διαδικτυακή αγορά προϊόντων από εμπόρους του εξωτερικού.



Κρούσματα απάτης παρατηρούνται και στις συναλλαγές με φυσική παρουσία της κάρτας σε τερματικά ΑΤΜ και POS, αλλά καταγράφουν μείωση της αξίας τους κατά 13% και 4%,αντίστοιχα. iefimerida loading…

