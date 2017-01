Τι θα κάνουν τώρα ο Μπάρακ και η Μισέλ Ομπάμα -Το ανακοίνωσαν οι ίδιοι (video)

Ιανουάριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μέσω ενός βίντεο που ετοίμασαν, το ζεύγος Ομπάμα ενημερώνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, αφότου εγκαταλείπουν το Λευκό Οίκο. «Μετά από 8 χρονια επιστρέφουμε σε κανονικούς ρυθμούς» λένε αρχικά και ευχαριστούν τον αμερικανικό λαό από τα βάθη της καρδιάς τους για την υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Οπως εξηγούν ο Μπάρακ και η Μισέλ Ομπάμα, αρχικά θα πάνε διακοπές προκειμένου να αναπληρώσουν κάποιες από τις δυνάμεις που δαπάνησαν υπηρετώντας τον αμερικανικό λαό.



Η Μισελ, σημειώνει ότι θα εγκαταλείψουν για λίγο τα social media καθώς έχουν προγραμματίσει να ζήσουν για ένα διάστημα ως «κανονική οικογένεια». Ο Μπάρακ Ομπάμα ανακοινώνει στη συνέχεια ότι θα δημιουργήσουν ένα ίδρυμα στο Σικάγο με τίτλο Obama Foundation. Θα πρόκειται για Μουσείο, Βιβλιοθήκη και -όπως λέει ο ίδιος «ένα σημείο αναφοράς για την «πραγματική δημοκρατία». Ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του καλούν επίσης τον κόσμο να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του κέντρου προκειμένου να καταθέσουν τις ιδέες, τις σκέψεις και τα σχέδιά τους για το τι πρέπει να κάνει το κέντρο ώστε να γίνει ο κόσμος καλύτερος και ασφαλέστερος.





iefimerida

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 21st, 2017 at 15:57 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.