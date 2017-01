Σούπερ Λίγκα: Νωθρός… νικητής ο Ολυμπιακός, ξανά δεύτερος ο Πανιώνιος, ισοπαλία στο Καυτανζόγλειο

Ιανουάριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Ολυμπιακός δεν έπεισε για μια ακόμη φορά με την απόδοσή του, ωστόσο απέδειξε ότι ξέρει να παίρνει τους βαθμούς που του εξασφαλίζουν τη διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι πρωτοπόροι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 2-0 την Ξάνθη στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ και της… επέβαλαν συγκάτοικο στη 2η θέση του σχετικού πίνακα. Εκεί, όπου ανέβηξε ξανά ο Πανιώνιος μετά το 2-0 κόντρα στον Παναιτωλικό στη Νέα Σμύρνη. Η αυλαία το σαββατιάτικου προγράμματος άνοιξε με την ισοπαλία ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Βέροια (1-1). Στο μεταξύ, την Κυριακή ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην Κέρκυρα, ενώ σημαντικό είναι και το ματς στο ΟΑΚΑ, όπου η ΑΕΚ με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το επίσης ενδιαφέρον ματς ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και στον ΠΑΟΚ στους Ζωσιμάδες. Συνοπτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής έχει ως εξής: ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1



Ηρακλής – Βέροια 1-1

(51΄ Στάμου – 59΄ Λινάρδος) Πανιώνιος – Παναιτωλικός 2-0

(25΄ Ρισβάνης, 54΄ Καθάριος) Ολυμπιακός – Ξάνθη 2-0

(48΄ αυτ. Σβάρνας, 90΄+1 Μανθάτης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1

ΟΑΚΑ 15:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης

Δημοτικό Λιβαδειάς 17:15 Λεβαδειακός-Ατρόμητος

AEL FC Arena 17:15 ΑΕΛ-Πλατανιάς

ΕΑΚ Κέρκυρας 19:30 Κέρκυρα-Παναθηναϊκός



ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1

«Οι Ζωσιμάδες» 19:30 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Ολυμπιακός 42 -17αγ.

Ξάνθη 31 -17αγ.

Πανιώνιος 31 -17αγ.

Παναθηναϊκός 29

ΠΑΣ Γιάννινα 25

ΠΑΟΚ 23 -15αγ.

ΑΕΚ 22

Πλατανιάς 21

Ατρόμητος 21

Αστέρας Τρίπολης 19

Παναιτωλικός 19 -17αγ.

Κέρκυρα 16 -15αγ.

ΑΕΛ 14 -15αγ.

Βέροια 13

Λεβαδειακός 12

Ηρακλής 8 -15αγ.

* Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς. δολ

