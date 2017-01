Πόσο θα κοστίσει στους Ελληνες το «τελεσίγραφο» του Γερμανού ΥΠΟΙΚ

Ιανουάριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών αποσαφήνισε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι χωρίς το ΔΝΤ ελληνικό πρόγραμμα δεν έχει και έχει γίνει ήδη γνωστό ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί νέα χρηματοδοτική ένεση το καλοκαίρι καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν μέχρι τον Μάιο.



Επιπλέον όσο καθυστερεί το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης τόσο απομακρύνεται χρονικά η ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στερώντας τις τράπεζες την πρόσβαση σε πολύτιμα για την ελληνική οικονομία και την αγορά φθηνά κεφάλαια. Προκειμένου να ξεπεράσει το αδιέξοδο στο οποίο έχει μπει η διαπραγμάτευση από τα Χριστούγεννα μετά τον μποναμά Τσίπρα αλλά και την εμπλοκή με θέμα συμμετοχής ή όχι του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα θα πρέπει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εγείρει την υποχρέωση για μέτρα που θα πρέπει να καλύψουν το δημοσιονομικό κενό από τον στόχο των υψηλών πλεονασμάτων μετά το 2018, με τον οποίο έχει συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση. Η συμβιβαστική πρόταση με την οποία θα πρέπει να προσέλθει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στο Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου θα πρέπει να καλύπτει και τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων από τη λήξη του προγράμματος το 2018 κι μετά. Ο στόχος θα είναι να καλυφθεί ένα καθαρό δημοσιονομικό κενό 2% του ΑΕΠ που όμως θα απαιτήσει μέτρα 2,5% του ΑΕΠ ή 4,55 δισ. ευρώ. Είναι ήδη γνωστό ότι το ΔΝΤ ζητά απαραιτήτως κι άλλες αλλαγές στο ασφαλιστικό, κυρίως μειώσεις συντάξεων, αλλά και μείωση του ορίου του αφορολόγητου.



Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη συμφωνηθεί ο υψηλός στόχος για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μετά το 2018 χωρίς να έχει διευκρινιστεί για πόσα χρόνια ενώ από την πλευρά του το ΔΝΤ επιμένει ότι με τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν μπορεί να πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 1,5% του ΑΕΠ ούτε για το 2018 αλλά ούτε για τα επόμενα χρόνια Αν και διαψεύδεται σε όλους τους τόνους από την πλευρά της κυβέρνησης για να είναι ικανοποιημένοι οι δύο βασικοί δανειστές της Ελλάδας το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να προχωρήσει στην άμεση νομοθέτηση μιας νέας μείωσης του αφορολόγητου ορίου από τα 8.636 ευρώ που περικόπηκε τον περασμένο Μάιο και ένα μεγάλο μέρος από την προσωπική διαφορά μεταξύ παλιών και νέων συνταξιούχων όπως ζητά το ταμείο. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 21st, 2017 at 09:40 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.