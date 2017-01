Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του… (video)

Ιανουάριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Μπιλ Κλίντον θαυμάζει το ωραίο φύλο και «συλλαμβάνεται» από την Χίλαρι



Κακά τα ψέματα… Ο άνθρωπος δύσκολα αλλάζει συνήθειες. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον είναι ένα τρανό παράδειγμα. Το αμερικάνικο περιοδικό «Complex» κατάφερε να βρει και να δημοσιεύσει ένα τρομερό βίντεο στο οποίο ο πρώην πλανητάρχης φαίνεται να θαυμάζει το ωραίο φύλο και να «συλλαμβάνεται» από την Χίλαρι της οποίας η έκφραση είναι αυτό που λέμε… «όλα τα λεφτά»! Το βίντεο φέρεται να έχει τραβηχτεί κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Τράμπ και σύμφωνα με τους ανθρώπους τους περιοδικού δείχνει τον… μπερμπάντη Κλίντον να κοιτάζει με δέος την κόρη του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ιβάνκα! Μοιάζει, μάλιστα, σα να προφέρει και το όνομά της, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν πράγματι αυτή είναι το αντικείμενο του θαυμασμού!





newsbeast

