Ούτε μία και δύο αλλά 41 κινήσεις για να καταφέρει να ξεπαρκάρει τη μηχανή της

Ιανουάριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Σε σπαζοκεφαλιά αποδείχθηκε για μια γυναίκα στην Ινδονησία η προσπάθειά της να ξεπαρκάρει τη μοτοσικλέτα της.



Όπως αποδείχθηκε στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας το μεγαλύτερο πρόβλημά της ήταν ο πολύ λίγος χώρος που είχε να κινηθεί καθώς γύρω από τη μηχανή της βρίσκονταν άλλα δίκυκλα. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της, δε, τρεις φορές κατεβαίνει από τη μηχανή για να την τραβήξει με τα χέρια χωρίς όμως αποτέλεσμα.



Τελικά μετά από συνολικά 41 κινήσεις η γυναίκα καταφέρνει να ολοκληρώσει την προσπάθειά της και πανηγυρικά να πατήσει γκάζι για να κατευθυνθεί στον άγνωστο προορισμό της χωρίς να γνωρίζει ότι όσα έκανε θα έκαναν viral το επίμαχο βίντεο. protothema loading…

