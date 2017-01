Ορκίστηκε ο Τραμπ-Βίαια επεισόδια στην Ουάσιγκτον, δεκάδες συλλήψεις (εικόνες + video)

Ιανουάριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τέλος εποχής και αρχή μιας νέας και επισήμως: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ορκίστηκε 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Μπάρακ Ομπάμα αποχώρησε από το Λευκό Οίκο. «Από σήμερα, αλλαζουν όλα, πρώτα η Αμερική» είπε στην ομιλία του ο Τραμπ. Στην πρώτη του ομιλία, ο νέος αμερικανός πρόεδρος, έδειξε περίτρανα ότι τα αμερικανικά συμφέροντα και οι πολίτες των ΗΠΑ θα έχουν προτεραιότητα για την διακυβέρνησή του. «ΟΙ ΗΠΑ πάνω απ’ όλα, Αγοράζουμε αμερικανικά προϊόντα, προσλαμβάνουμε αμερικανούς» ήταν το κεντρικό μότο που διέτρεχε την ομιλία του η οποία χαρακτηρίστηκε ως «υψηλών εθνικιστικών τόνων» από τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ. Ωστόσο η ορκωμοσία Τραμπ δεν ήταν ανέφελη: Χιλιάδες διαδηλωτές στην Ουάσιγκτον συγκρούστηκαν άγρια με την αστυνομία διαμαρτυρόμενοι για τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ. Υπήρξαν καταστροφές σε καταστήματα και ΙΧ. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού ενώ έκανε πάνω από 200 συλλήψεις και υπήρξαν τραυματισμοί. Συλλήψεις και τραυματισμοί

Εξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν και 217 άτομα συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις μετά από την ορκωμοσία του Τραμπ, καθώς ακολούθησαν συγκρούσεις στους δρόμους της Ουάσινγκτον. Τουλάχιστον 2 αστυνομικοί και ένα ακόμη άτομο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το CNN, με ελαφρια τραύματα.



Οσα έγιναν νωρίτερα στις ΗΠΑ είδος από : ↓ ↑ 20/01/2017 23:41 Μαζί ακολουθεί και όλη η οικογένεια Comments(0) 20/01/2017 23:39 Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ περπατούν και χαιρετούν τον κόσμο Comments(0) 20/01/2017 23:38 Η πομπή έφτασε στον Λευκό Οίκο Comments(0) 20/01/2017 23:33 Ξαναμπαίνουν στα προεδρικά οχήματα και η παρέλαση συνεχίζεται. Comments(0) 20/01/2017 23:32 Ολη η οικογένεια Τραμπ βγήκε από τα οχήματα και όλοι μαζί περπατούν προς τον Λευκό Οίκο Comments(0) 20/01/2017 23:17 Λίγα λεπτά μετά ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ με τον γιο τους Μπαρόν, επιστρέφουν στο όχημα και συνεχίζεται η παρέλαση. Τώρα η πομπή περνά μπροστά από το ξενοδοχείο του Τραμπ. Comments(0) 20/01/2017 23:16 Comments(0) 20/01/2017 23:15 Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ κατέβηκαν από το προεδρικό όχημα και περπατούν στον κεντρικό δρόμο της Ουάσινγκτον χαιρετώντας τον κόσμο δεξιά και αριστερά. Comments(0) 20/01/2017 23:02 Αμερικάνοι παρακολουθούν πέριξ του δρόμου την παρέλαση Comments(0) 20/01/2017 22:59 Η προεδρική λιμουζίνα με τον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ Comments(0) 20/01/2017 22:58 Εικόνες από την παρέλαση προς τον Λευκό Οίκο Comments(0) 20/01/2017 22:48 Ξεκίνησε η παρέλαση της πομπής για τον νέο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το Καπιτώλιο προς τον Λευκό Οίκο Comments(0) 20/01/2017 22:35 Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ αναχωρούν από το Καπιτώλιο με το προεδρικό αυτοκίνητο. Comments(0) 20/01/2017 22:25 O Τραμπ ευχαρίστησε την Χίλαρι και την τίμησε με standing ovation Ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο ομιλίας του στο Καπιτώλιο ευχαρίστησε τον Μπιλ και την Χίλαρι Κλίντον, τόνισε ότι τρέφει σεβασμό και για τους δύο και ζήτησε από τους προσκεκλημένους να σηκωθούν όρθιοι να τους χειροκροτήσουν. Η Χίλαρι ανταπέδωσε στον Τραμπ σηκώνοντας το χέρι της και ευχαριστώντας τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ για την τιμή. Μάλιστα, η Χίλαρι και ο Μπιλ Κλίντον καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι με την κόρη του Τραμπ, Τίφανι. Comments(0) 20/01/2017 22:13 Φωτιές άναψαν οι διαδηλωτές Comments(0) 20/01/2017 22:06 Η γραμμή αντιπαράθεσης αστυνομίας-διαδηλωτών Comments(0) 20/01/2017 21:59 Συνεχίζεται η εκδήλωση στο Καπιτώλιο προς τιμήν του νέου Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Comments(0) 20/01/2017 21:53 Τραυματισμοί από τα βίαια επεισόδια Comments(0) 20/01/2017 21:53 Δείτε εικόνες από τα μεγάλα επεισόδια στην Ουάσινγκτον Comments(0) 20/01/2017 21:42 Συνεχιζονται τα επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών στην Ουάσιγκτον Φωτογραφίες: AP Comments(0) Φορτώστε περισσότερα Στις 4 περίπου το απόγευμα, ώρα Ελλάδος (9 ώρα Ουάσινγκτον), Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια πήγαν, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, κοντά στο Λευκό Οίκο για την καθιερωμένη Δοξολογία. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εντυπωσιακή, για μια ακόμη φορά, με γαλάζιο ταγιέρ Ralph Lauren, ασορτί γόβες και κότσο τα μαλλιά. Μαζί τους βρέθηκαν και ο Μάικ Πενς με την οικογένειά του. Η στιγμή που σηκώνει το χέρι και ορκίζεται: Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ πήγαν στον Λευκό Οίκο όπου τους υποδέχθηκαν ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα για τσάι και ακολούθως, τα δύο ζευγάρια πήγαν μαζί στο Καπιτώλιο, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Γερουσία.



Η ορκωμοσία Kόσμος έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται στο σημείο όπου θα εκφωνήσει την ομιλία ο νέος πρόεδρος. Τελευταίες ετοιμασίες Tι θα πει στην ομιλία του Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα διαρκέσει περί τα 20 λεπτά, θα είναι «πολύ προσωπική», διανθισμένη από «φιλοσοφικές» σκέψεις, όπως εξήγησε χθες ο εκπρόσωπός του για τον τύπο. «Θα είναι μια πολύ προσωπική κι ειλικρινής παρουσίαση του οράματός του για την χώρα» δήλωσε ο Σον Σπάισερ. «Θα εξηγήσει τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός, οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε» συνέχισε ο ίδιος, αναφέροντας μεταξύ άλλων εκείνες του τομέα των υποδομών και της εκπαίδευσης. «Δεν πρόκειται για (την παρουσίαση) ενός λεπτομερούς προγράμματος, αλλά για ένα ντοκουμέντο φιλοσοφικών ιδεών, το όραμά του για το μέλλον της χώρας, του ρόλου της κυβέρνησης και του ρόλου των πολιτών» πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Βροχερός ο καιρός, λίγοι αυτοί που θα παρακολουθήσουν την ομιλία Ο καιρός για σήμερα στην Ουάσινγκτον προβλέπεται βροχερός και ασυνήθιστα θερμός για την εποχή. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται γύρω στους 8 βαθμούς Κελσίου και βροχή που θα αρχίσει να μειώνεται σταδιακά ως τα μέσα του απογεύματος. Την ίδια ώρα έως και 900.000 άνθρωποι αναμένεται να συρρεύσουν σήμερα για την τελετή της ορκωμοσίας του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων διαδηλωτών, πολύ λιγότεροι απ’ ό,τι στην ομιλία του Ομπάμα το 2009, την οποία είχαν παρακολουθήσει 2 εκατομμύρια άτομα. Θα ακολουθήσει και παρέλαση Κατά τη διάρκεια της πομπής από το Καπιτώλιο προς τον Λευκό Οίκο στην Λεωφόρο Πενσιλβάνια, οι Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ μπορεί να βγουν από τη λιμουζίνα τους για να χαιρετίσουν το πλήθος. Η πομπή από το Καπιτώλιο στον Λευκό Οίκο προσφέρει την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους να δουν από κοντά τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, οι οποίοι θα ακολουθούνται από 8.000 ανθρώπους: εκπροσώπους των διαφόρων σωμάτων του στρατού, λυκείων και πανεπιστημίων, των υπηρεσιών ασφαλείας, βετεράνων, ακόμη και μια ομάδα τρακτέρ. Η πομπή αυτή είναι μια παράδοση που ξεκίνησε το 1805 όταν ο Τόμας Τζέφερσον άρχιζε τη δεύτερη θητεία του. Μόνον μια φορά στην ιστορία των ΗΠΑ, όταν ο Ρόναλντ Ρήγκαν αναλάμβανε για δεύτερη φορά καθήκοντα το 1985 δεν έγινε η παραδοσιακή πομπή μετά την ορκωμοσία λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Στο μεταξύ μετά την ολοκλήρωση της τελετής της ορκωμοσίας το ζεύγος Ομπάμα θα αναχωρήσει, με ελικόπτερο, από το Καπιτώλιο για να αρχίσει την μετά τον Λευκό Οίκο ζωή του. Ωστόσο βάσει της παράδοσης, ο απερχόμενος πρόεδρος Ομπάμα θα έχει αφήσει στον διάδοχό του μια επιστολή πάνω στο προεδρικό γραφείο που βρίσκεται στην αίθουσα του Οβάλ Γραφείου. Το περιεχόμενο της επιστολής αυτής δεν έχει αποκαλυφθεί. Τέλος όσον αφορά τις εκδηλώσεις, τρεις χοροί έχουν προγραμματιστεί για απόψε, ενώ σε εκατομμύρια αναμένεται να ανέλθουν οι μετέχοντες σε όλες τις εκδηλώσεις που προγραμματίζεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες πριν και μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, στις οποίες εκτός από τους επίσημους χορούς περιλαμβάνονται πάρτι, συναυλίες και εκκλησιαστικές λειτουργίες. 23:00: Παρέλαση ορκωμοσίας. Ο νέος πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος παρήλασαν επί 2,4 χιλιόμετρα κατά μήκος της Pennsylvania Avenue, η οποία συνδέει το Καπιτώλιο με τον Λευκό Οίκο. Τους ακολούθησαν 8.000 άτομα, τα οποία εκπροσωπούν διάφορες ομάδες: σώματα στρατού, σχολεία και πανεπιστήμια, πυροσβέστες, διασώστες, βετεράνοι πολέμου, καθώς και μια ομάδα τρακτέρ. Το συγκρότημα της Νέας Υόρκης Rockettes θα τραγουδήσει για την ορκωμοσία. Ορισμένες χορεύτριες δεν θέλησαν να παρευρεθούν και η εταιρεία τους δήλωσε ότι είναι ελεύθερες να έρθουν ή όχι.

00:00 ως 5 το πρωί: Ο Ντόναλντ και ο Μάικ Πενς, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, θα παρευρεθούν σε τρεις χορούς που θα δοθούν για την ορκωμοσία. Οι δύο θα πραγματοποιηθούν στο Walter E. Washington Convention Center και ο τρίτος στο National Building Museum, που είναι το Μουσείο Αρχιτεκτονικής. Κι άλλοι χοροί, λιγότερο ή περισσότερο επίσημοι, θα δοθούν στην πρωτεύουσα. Σάββατο 21 Ιανουαρίου 17:00: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάικ Πενς θα παρευρεθούν σε μια θρησκευτική, οικουμενική τελετή (National Prayer Service) στον καθεδρικό ναό της Ουάσινγκτον. Tι συνέβη την Πέμπτη Οι γιορτές για την ορκωμοσία Τραμπ ξεκίνησαν την Πέμπτη, με την άφιξη του πλανητάρχη στην Ουάσινγκτον. Το ζεύγος Τραμπ αφού πήγε στο ξενοδοχείο που διαθέτει στην αμερικανική πρωτεύουσα και αφού ο νέος πλανητάρχης κατέθεσε στεφάνι σε μνημείο παρακολούθησε τη μεγάλη ανοιχτή γιορτής προς τιμήν του, στην οποία συμμετείχαν αστέρια της σάουλ και κυρίως της κάντρι μουσικής, υπήρχαν πυροτεχνήματα και έπαιζαν στρατιωτικά εμβατήρια (διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ). Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύντομη ομιλία του υποσχέθηκε να κάνει την Αμερική μεγάλη. Αργότερα η οικογένεια Τραμπ παραβρέθηκε σε δείπνο μαζί με τους νέους υπουργούς και υποστηρικτές του νέου προέδρου.

