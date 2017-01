Νέα προγράμματα για 23.000 ανέργους. Κοινωφελής εργασία σε 274 Δήμους

Ιανουάριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η έναρξη καταγραφής των ανέργων που θα ενταχθούν στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 274 δήμων. Το πρόγραμμα θα έχει 23.000 ωφελούμενους και, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη προεργασία και συνεργασία με τους δήμους για να ξεκινήσουν οι εγγραφές.



Το θέμα συζητήθηκε με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί γιατί έχει καθυστερήσει η έναρξη του προγράμματος για τους 274 δήμους. Η κ. Αντωνόπουλου υπογράμμισε ότι απαιτούνται καθαρές θέσεις εργασίας, ωστόσο πρόσθεσε ότι η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας εξακολουθεί να δημιουργεί θέσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής, και άρα το βάρος του υπουργείου πέφτει και στις δύο κατηγορίες: από τη μία να απομειώνεται η ανεργία και από την άλλη οι θέσεις πλήρους απασχόλησης να αυξάνονται. «Σε αυτό το πλαίσιο η Κοινωφελής Εργασία είναι πολύ σημαντική διότι για 8 μήνες, όχι πέντε όπως ήταν στο παρελθόν, σηματοδοτεί στους εργαζόμενους ωφελούμενους του προγράμματος ποια είναι η κανονική, πλήρης εργασία αφενός και αφετέρου να μπορούν να εξασφαλίζουν τα εργασιακά τους δικαιώματα» είπε η κ. Αντωνοπούλου. Ως προς την καθυστέρηση, εξήγησε ότι ένα από τα προβλήματα που υπήρξαν με τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στο παρελθόν είναι ότι οι δήμοι κατέθεταν θέσεις εργασίας, αλλά όχι έργα τα οποία υλοποιούσαν. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχαν οι σωστές τοποθετήσεις. «Σήμερα λοιπόν έχουμε μια πλατφόρμα, όπου οι δήμοι πρέπει να καταθέσουν τα έργα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και να συνδέσουν αυτά τα έργα με τις θέσεις στις οποίες γίνονται προσλήψεις. Οι 274 δήμοι και η συνεργασία μας μαζί τους ξεκίνησε πράγματι τον Οκτώβριο αλλά παρουσιάστηκαν θέματα που δημιούργησαν μια καθυστέρηση δύο μηνών, μπορώ όμως να σας απαντήσω σήμερα ότι μετά από πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, την εβδομάδα που έρχεται, θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ και θα βγει η πρόσκληση προς τους ανέργους, έχοντας βάλει ακριβώς εκείνες τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν όλα τα προγράμματα για να τα παρακολουθούμε και διαδικτυακά και για να μπορούμε να κάνουμε έλεγχο και έτσι μέσα στην εβδομάδα που έρχεται αρχίζουν οι εγγραφές των ανέργων» είπε η κ. Αντωνοπούλου, η οποία νωρίτερα είχε υπενθυμίσει ότι στη διετία έχουν απομείωση της ανεργίας από το 26% στο 23%. Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλης Κεγκέρογλου έσπευσε να υπογραμμίσει ότι τα στοιχεία για την ανεργία, παρά της εποχιακές αυξομειώσεις, δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει πολύ μεγάλο και δυστυχώς η πραγματική οικονομία αδυνατεί να παράξει πραγματικές, ποιοτικές θέσεις εργασίας, σημειώνοντας μάλιστα ότι αυξήθηκε η μερική απασχόληση και υπήρξε μια αντίστροφη μέτρηση για τις αμοιβές. «Επομένως είτε του ΟΑΕΔ, είτε τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο ως τελευταία επιλογή των ανέργων προκειμένου να βρουν απασχόληση και να στηρίξουν τις οικογένειες τους. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει χρονοτριβή και καθυστέρηση, όταν έχουμε προγράμματα που είναι χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που είναι ολοκληρωμένα και που αυτό που απομένει είναι να προκηρυχθούν» είπε ο κ. Κεγκέρογλου.

Τα Κέντρα Φιλοξενίας Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο βουλευτής ζήτησε από την κ. Αντωνοπούλου να ενημερώσει τη Βουλή για τις καταγγελίες που «είδαν το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας, ακόμη και από τον κ. Βίτσα», σε σχέση με την απασχόληση των εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που προβλέπεται για τα Κέντρα Φιλοξενίας και ειδικότερα την καταγγελία ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν διατίθενται με τον τρόπο που πρέπει ή δεν παρουσιάζονται στις θέσεις εργασίας τους ή ακόμη και για τις καταγγελίες που αναφέρονται σε εργαζόμενους σε Κέντρα Φιλοξενίας που έχουν κλείσει. Η αναπληρώτρια υπουργός επισήμανε ότι η κοινωφελής εργασία για τα Κέντρα Φιλοξενίας ήταν ένα «έκτακτο πρόγραμμα» και έτσι σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής καταγράφηκαν θέσεις στα Κέντρα τα οποία υπήρχαν και με βάση τις ανάγκες που υπήρχαν τον Μάρτιο του 2016. Σταδιακά ωστόσο μειώθηκαν οι προσφυγικές ροές. Οι προσλήψεις έχουν γίνει για οκτάμηνο με χρήματα του ΕΣΠΑ στο μεταξύ μειώθηκαν οι ανάγκες και όπως λένε οι δήμαρχοι, σήμερα όσοι δεν εργάζονται μέσα στα Κέντρα Φιλοξενίας εργάζονται καλύπτοντας ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω των προσφυγικών ροών. Ειδικά για τη Ριτσώνα, είπε ότι ο δήμαρχος κάθετα απορρίπτει ότι «μόνο 20% εργάζονται και άλλοι κάθονται», καθώς το 55% είναι μέσα σε προσφυγικά κέντρα. «Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους δήμους, από τους οποίους παίρνουμε καταγραφή ακριβώς που τοποθετούνται οι εργαζόμενοι έτσι ώστε να μην προκύψουν προβλήματα» είπε η κ. Αντωνοπούλου. medlabgr loading…

