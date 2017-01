Μελβούρνη: Ελληνικής καταγωγής οδηγός έριξε ΙΧ πάνω σε πεζούς -Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες

Ιανουάριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Δείτε ποιος είναι Τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του άνδρας που με το αυτοκίνητό του έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς, στη Μελβούρνη.



Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άντρας, ελληνικής καταγωγής, οδήγησε από πρόθεση το αυτοκίνητό του πάνω στους πεζούς, με ταχύτητα 60 χιλιόμετρα την ώρα, και τη στιγμή του μεσημεριανού διαλείμματος, που η κίνηση είναι αυξημένη. Οι τρεις νεκροί είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα περίπου 30 ετών και ένα 10χρονο παιδί. Πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τέσσερις από αυτούς είναι παιδιά και το ένα είναι σοβαρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μάχη για τη ζωή τους δίνουν ένα βρέφος 3 μηνών και ένα παιδάκι 2 ετών. Τα άλλα δύο παιδιά έχουν ηλικία 9 και 12 ετών. «Το μόνο που βλέπαμε ήταν το αυτοκίνητο και το μακελειό που προκάλεσε – άνθρωποι πηδούσαν δεξιά και αριστερά» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. Aλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του οχήματος ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και άρχισε να πέφτει αδιακρίτως πάνω στους πεζούς. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι το αυτοκίνητο κινούνταν «με σταθερό ρυθμό» για να χτυπήσει τους πεζούς. Το περιστατικό δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία, σύμφωνα με δηλώσεις της αστυνομίας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός είναι ένας 26χρονος με ιστορικό βίας, χρήσης ναρκωτικών και προβλήματα ψυχικής υγείας. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι επιτέθηκε με το αυτοκίνητό του στους πεζούς έπειτα από έναν καβγά που είχε με τον αδελφό του. Επιπλέον, η αστυνομία εκτιμά ότι συνδέεται με ένα περιστατικό μαχαιρώματος σε σταθμό του μετρό στα νότια προάστια της Μελβούρνης που είχε σημειωθεί νωρίτερα πριν την επίθεση.



Δείτε ποιος είναι Η αυστραλιανή αστυνομία αναφέρει ότι ο Δημήτρης Γκαργκάσουλας οδήγησε από πρόθεση το αυτοκίνητό του πάνω στους πεζούς, με ταχύτητα 60 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή του μεσημεριανού διαλείμματος, που η κίνηση είναι αυξημένη. O 26χρονος ελληνικής καταγωγής οδηγός: Δείτε το βίντεο-σοκ από τη στιγμή που ο 26χρονος πέφτει πάνω στους πεζούς, αφού πρώτα κάνει κύκλους, οδηγώντας αλλοπρόσαλλα στο κέντρο της πόλης:

iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 21st, 2017 at 08:14 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.