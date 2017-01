Ιταλία: Ηρωας καθηγητής προσπάθησε να σώσει μαθητές από το φλεγόμενο λεωφορείο

Ιανουάριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στον ιταλικό αυτοκινητόδρομο A4, κοντά στην Βερόνα, όταν ένα ουγγρικό λεωφορείο γεμάτο μαθητές προσέκρουσε σε πυλώνα και αμέσως μετά τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 16 άτομα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του RT, στο λεωφορείο επέβαιναν 55 άτομα από τα οποία τα 50 ήταν μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών, και τα περισσότερα αγόρια. Κάποια από τα παιδιά πετάχτηκαν έξω από το παράθυρο κατά την πρόσκρουση με τον πυλώνα και άλλα παγιδεύτηκαν μέσα στο όχημα καθώς αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες με τις αρχές να εικάζουν ότι τα περισσότερα από τα θύματα κάηκαν ζωντανά. Στο μεταξύ όπως προέκυψε από τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, ένας καθηγητής φυσικής αγωγής συνέβαλε στο να μπορέσουν να σωθούν πολλοί μαθητές που βρίσκονταν μέσα στο ουγγρικό λεωφορείο το οποίο προσέκρουσε σε πυλώνα, και αμέσως μετά τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο καθηγητής είχε ήδη καταφέρει να απομακρυνθεί και να φτάσει σε ασφαλές σημείο, αλλά αποφάσισε να ανέβει και πάλι στο λεωφορείο, για να βοηθήσει όσους περισσότερους μαθητές μπορούσε, ώστε να βγουν από το φλεγόμενο όχημα. Στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα στην πλάτη, όπως δήλωσε ο Ούγγρος πρόξενος στους δημοσιογράφους. Κάποιοι άλλοι μαθητές -κυρίως εκείνοι που κάθονταν στο πίσω μέρος του τουριστικού λεωφορείου- κατάφεραν να βγουν σπάζοντας τα τζάμια των παραθύρων. Ένας Ιταλός οδηγός φορτηγού, δήλωσε ότι αρκετά χιλιόμετρα πριν την τραγική πρόσκρουση είχε παρατηρήσει ότι μια από τις ρόδες του λεωφορείου παρουσίαζε σοβαρό πρόβλημα. Ένα στοιχείο που θα μπορούσε να εξηγήσει, τουλάχιστον μερικώς, για ποιο λόγο ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με τόσο δραματικές συνέπειες.



Για την υπόθεση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα διενεργείται έρευνα από τις αρχές, ενώ σύμφωνα με το RT τα σενάρια που εξετάζονται μεταξύ άλλων είναι η κατάσταση της υγείας του οδηγού καθώς και το ενδεχόμενο κάποιας μηχανικής βλάβης. iefimerida loading…

