Θεσσαλονίκη: Παγοδρόμιο ο δρόμος για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» -Εσπασε σωλήνας ύδρευσης

Ιανουάριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Μικροσυγκρούσεις και καθυστερήσεις, που μπορεί μεν να ταλαιπώρησαν τους αυτοκινητιστές, ωστόσο δεν στοίχισαν σε κάποιον…την πτήση του από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», είναι το αποτέλεσμα του κλεισίματος (7.00-9.30) της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας, από τον αερολιμένα μέχρι και το καζίνο.



Αιτία ήταν το σπάσιμο ενός σωλήνα ύδρευσης, που είχε ως συνέπεια να πλημμυρίσει το οδόστρωμα και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν νωρίς το πρωί το νερό να παγώσει, μετατρέποντας την άσφαλτο σε… παγοδρόμιο. Πάντως, όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από τους αρμόδιους τόσο του «Μακεδονία» όσο και της τροχαίας, στην περιοχή, πέραν των αρκετών μικρό- ατυχημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα μόνο υλικές ζημιές, κανείς δεν έχασε την πτήση του και κανείς δεν τραυματίστηκε έστω και ελαφρά. Η κίνηση στο σημείο διεξάγεται ομαλά, αν και με χαμηλές ταχύτητες.



Κλειστός από αργά χθες το βράδυ παραμένει ο δρόμος Αγίου Βασιλείου- Χορτιάτη, λόγω παγετού. iefimerida loading…

