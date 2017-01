Η Pixar αποκάλυψε πως οι χαρακτήρες των ταινιών της ζουν στο ίδιο σύμπαν

Ιανουάριος 21st, 2017 by Σταματίνα

Το στούντιο animation ταινιών της Pixar τα τελευταία 22 χρόνια έχει κυκλοφορήσει 17 φιλμ τα οποία έχουν κάνει πάταγο, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στις πιο αγαπημένες εταιρίες για τους μικρούς και μεγάλους σινεφίλ. Ταινίες όπως τα «Inside Out», «The Incredibles», «Monsters Inc», «Toy Story» έχουν σπάσει ταμεία παγκοσμίως. Για χρόνια λοιπόν παρατηρητικοί θεατές προσπαθούσαν να στοιχειοθετήσουν πως χαρακτήρες από τις ταινίες της Pixar κάνουν εμφανίσεις στο background άλλων ταινιών της εταιρίας.



Την απάντηση σε αυτό το γρίφο ήρθε να δώσει η ίδια η Disney, στην οποία θυγατρική είναι η Pixar, με βίντεο που ανήρτησε στο οποίο δείχνει πως όλοι οι χαρακτήρες των ταινιών της ζουν στο ίδιο σύμπαν και μπορεί να οι πρωταγωνιστές ενός animation να είναι κομπάρσοι σε ένα άλλο. newsbeast loading…

