Δήμος Γρεβενών: Προσωρινή απομάκρυνση των σταθμευμένων αυτοκινήτων την Κυριακή

Ιανουάριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης



Δήμος Γρεβενών: Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017, ώρες 10:00 ως 17:00 και προς διευκόλυνση των εργασιών αποχιονισμού που εκτελούνται από τον Δήμο Γρεβενών, παρακαλούνται οι πολίτες να απομακρύνουν προσωρινά τα σταθμευμένα οχήματα τους από τις κεντρικές οδούς Κ.Ταλιαδούρη, 13ης Οκτωβρίου και Θ.Λαδά. Όσο διαρκούν οι εργασίες ως εναλλακτικός χώρος στάθμευσης προτείνεται το δημοτικό πάρκινγκ στη γέφυρα Καλαμπάκας το οποίο θα είναι διανοιγμένο.



Star-fm.gr: Ευκαιρία να απομακρυνθούν και οχήματα που δεν έχουν πινακίδες για να ελευθερωθούν θέσεις πάρκινγκ. Εάν υπάρχουν…

