Γρεβενά: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

Ιανουάριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση



Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου Θέμα 1ο Επικύρωση της απόφασης της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. για την ονομασία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών σε αίθουσα “Δημητρίου Β. Ρίγγου”. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Θέμα 2ο Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2017. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Θέμα 3ο Έγκριση του 34ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για λογιστική τακτοποίηση, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Θέμα 4ο Ανατροπή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, που δεν εκτελέσθηκαν εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2016. Θέμα 5ο Διαγραφή οφειλής λόγω πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Θέμα 6ο Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Συνδένδρου με ιδιόκτητη έκταση στην Τ.Κ. Συνδένδρου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Σοφία Μηλιώνη του Αθανασίου)



Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Θέμα 7ο Αποδοχή της ένταξης του Δήμου Γρεβενών στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016” και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” Θέμα 8ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή γηπέδων 5Χ5” Θέμα 9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου” Θέμα 10ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ύδρευση Οικισμού Ποντινής” Θέμα 11ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων (έτους 2009)” Θέμα 12ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Πλακόστρωση ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β’ Φάση)” Θέμα 13ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα” Θέμα 14ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνωδά έργα (έτους 2012)” Θέμα 15ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη – Σήμανση μονοπατιού Σταυρός – Καλπάκι Δημοσίου δάσους Φιλιππαίων, Νομού Γρεβενών” Θέμα 16ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Ύδρευση Οικισμού Ποντινής” Θέμα 17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρων οικισμών Δήμου Θ. Ζιάκα” Θέμα 18ο Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της Συστάδας 9α του Συνιδιόκτητου Δάσους “Μικρολιβάδου” Θέμα 19ο Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της Συστάδας 9β του Συνιδιόκτητου Δάσους “Μικρολιβάδου” Θέμα 20ο Υλοτομία ζώνης γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας Ειδικά Θέματα Θέμα 21ο Έγκριση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2017. Θέμα 22ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2017. Θέμα 23ο Έγκριση της αριθμ. 01/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. αναφορικά με την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) για το έτος 2017. Θέμα 24ο Αποδοχή της πρότασης για συνεργασία στο πρόγραμμα “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας” για την απασχόληση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στον Δήμο Γρεβενών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

