Βόλεϊ κορασίδων Ε.Σ.ΠΕ.Μ.: ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Γ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3-1

Ιανουάριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέα εξαιρετική εμφάνιση και δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τις κορασίδες του Αστέρα Γρεβενών στο πρωτάθλημα του γ’ ομίλου της Ε.Σ.ΠΕ.Μ. στο κατάμεστο από κόσμο, κλειστό γυμναστήριο της πόλης. Η ομάδα μας επικράτησε εύκολα με 3-1 (20-25, 25-12, 25-20, 25,20) τον Γ.Σ.Γρεβενών, με πολύ καλή απόδοση και με εξαίρεση το πρώτο σετ, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο της.

Για τον Αστέρα Γρεβενών αγωνίσθηκαν: Β.Τζιουβάρα, Ε.Παναγιωτίδου, Χ.Κολύδα, Β.Χάτσιου, Δ.Τριμήντζιου, Ε.Χατζηγεωργιάδου, Ε.Καραγιάννη, Γ.Καραγιάννη, Φ.Γεροντίδου, Ι.Αμανατιάδου, Ε.Τσουκαλά.

Συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες του Αστέρα για την σπουδαία νίκη. Αστέρας Γρεβενών Δείτε όλους τους αγώνες του Σαββατοκύριακου

