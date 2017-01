Α1 μπάσκετ ανδρών: Τρικαλινή «βόμβα», ο ΠΑΟ το «θρίλερ» στην Πάτρα, νίκες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Ιανουάριος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης



Δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός για να επιβληθεί του Προμηθέα Πατρών στο «Δημήτρης Τόφαλος», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Basket League. Κανένα πρόβλημα δεν συνάντησε η ΑΕΚ απέναντι στον Απόλλωνα Πατρών, φθάνοντας σε άνετη νίκη στο ΟΑΚΑ, ενώ την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο χρειάστηκε να κάνει ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Δόξα Λευκάδας, στο κλειστό της Πυλαίας, για να μπορέσει να πάρει το ροζ φύλλο, τη στιγμή που τα Τρίκαλα BC νίκησαν στο Δημοτικό Κλειστό Τρικάλων τον Άρη, ο οποίος βρέθηκε και πάλι μακριά από τον καλό εαυτό του. Μεγάλα «διπλά» πανηγύρισαν το Λαύριο στο «Τάσος Καμπούρης» επί της Κύμης και ο Κολοσσός Ρόδου στο «Μελίνα Μερκούρη» επί του Ρεθύμνου, στο οποίο δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης ανάμεσα στον Τόνι Κωνσταντινίδη και τους παίκτες του.

Το πανόραμα της 14ης αγωνιστικής: Σάββατο 21/01

Κύμη-Λαύριο 81-86

ΑΕΚ-Απόλλωνας Πατρών 88-69

Τρίκαλα BC-Άρης 78-62

Ρέθυμνο-Κολοσσός Ρόδου 77-83

ΠΑΟΚ-Δόξα Λευκάδας 84-67

Προμηθέας Πατρών-Παναθηναϊκός 69-72 Κυριακή 22/01

ΣΕΦ 17.00 Ολυμπιακός-Κόροιβος Καλδίρης, Στ. Ταρενίδης, Κάρδαρης Η βαθμολογία:

1. Παναθηναϊκός 27 (13-1)

2. Ολυμπιακός 26 (13-0)

3. ΑΕΚ 25 (11-3)

4. ΠΑΟΚ 22 (8-6)

5. Άρης 22 (8-6)

6. Κολοσσός Ρόδου 22 (8-6)

7. Ρέθυμνο 20 (6-8)

8. Λαύριο 19 (5-9)

9. Κύμη 19 (5-9)

10. Τρίκαλα BC 19 (5-9)

11. Προμηθέας Πατρών 18 (4-10)

12. Απόλλωνας Πατρών 18 (4-10

13. Κόροιβος 17 (4-9)

14. Δόξα Λευκάδας 17 (3-11)

Επόμενη αγωνιστική (15η, 28/01):

Λαύριο-ΑΕΚ

Κόροιβος-Κύμη

Απόλλωνας Πατρών-Τρίκαλα BC

Άρης-Ρέθυμνο

Κολοσσός Ρόδου-ΠΑΟΚ

Δόξα Λευκάδας-Προμηθέας Πατρών

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 30/01 superbasket

