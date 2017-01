O ISIS απειλεί να κατεδαφίσει την Αγιά Σοφιά

Ιανουάριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Στο βίντεο στρέφεται κατά των χριστιανικών πληθυσμών της Τουρκίας και μάλιστα απειλεί πως θα κατεδαφίσει τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ενώ για ακόμα μια φορά μετά την επίθεση του ISIS με τον Αμπτούλκαντιρ Μασαριποφ στο κλαμπ Reina την Πρωτοχρονιά, οι τζιχαντιστές της οργάνωση στρέφονται κατά της Τουρκίας την οποία κατηγορούν πως έχει «παραστρατήσει από τον δρόμο του Αλλάχ» και πως γι’ αυτό το λόγο θα την εντάξουν στο Χαλιφάτο τους ώστε να την επαναφέρουν στον σωστό δρόμο.



Παράλληλα, το βίντεο προειδοποιεί, ξανά, την Τουρκία να σταματήσει την ανάγνωση του Κορανίου μέσα στην Αγία Σοφία γιατί κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο. Υπενθυμίζεται πως ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, το Ισλαμικό Κράτος μέσα από το περιοδικό προπαγάνδας του Dabiq καλεί όλους όσοι εντάσσονται στις τάξεις τους να επιτεθούν στους Χριστιανούς και την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία καλώντας τους να «σπάσουν το σταυρό». topontiki loading…

