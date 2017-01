Το συγκινητικό μήνυμα της Μισέλ για τον Ομπάμα

Ιανουάριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Με ένα συγκινητικό και τρυφερό μήνυμα στο Twitter της η Μισέλ Ομπάμα ευχαρίστησε τον σύζυγό της για την τιμή που της έκανε να είναι η «Πρώτη του Κυρία» όπως χαρακτηρισρικά η ίδια έγραψε. «Ήταν η μεγαλύυερη τιμή της ζωής μου να είναι η Π΄ρωτη σου Κυρία. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου» ήταν το μήνυμα της Μισέλ το οποίο συνόδευεσε με μία φωτογραφία των δύο να είναι αγκαλιασμένοι.



Δείτε το μήνυμα

Μόλις πριν δύο μέρες ο Μπαράκ Ομπάμα είχε ευχηθεί στην αγαπημένη του σύζυγο «χρόνια πολλά» για τα γενέθλιά της. «Για το κορίτσι από το South Side (του Σικάγο) που ανέλαβε έναν ρόλο που δεν ζήτησε και τον έκανε δικό της: Χρόνια πολλά Μισέλ. Σε αγαπώ» είχε γράψει ο απερχόμενος πλανητάρχης στον επίσημο λογαριασμό. protothema loading…

