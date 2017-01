Τέσσερις συλλήψεις  σε λίμνη της Φλώρινας για παράνομη αλιεία (εικόνες)

Ιανουάριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Την Παρασκευή, (20-01-2017) το πρωί στη λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας, αστυνομικοί της Ομάδας Πλωτής Αστυνόμευσης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών Φλώρινας, συνέλαβαν -4- υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας από 36 έως 46 χρόνων, για παράνομη αλιεία.



Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: -2- βάρκες,

-2- βενζινοκίνητες μηχανές σκάφους,

-6- ξύλινα κουπιά,

-210- κιλά ψάρια,

-1- απόχη και

-1.800- μέτρα δίχτυα.



Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών Φλώρινας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

