Πώς να πληρώσετε τον λογαριασμό της ΔΕΗ για να «μετρήσει» στο αφορολόγητο

Ιανουάριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ μετρούν για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου, γι’ αυτό και οι καταναλωτές -μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες- θα πρέπει να πληρώσουν με ηλεκτρονικό τρόπο το οφειλόμενο ποσό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, όλοι οι προβλεπόμενοι, από το υπουργείο, τρόποι πληρωμής είναι διαθέσιμοι από την εταιρεία.



Ειδικότερα: 1. Οι πάγιες τραπεζικές εντολές. 2. Ολες οι κάρτες (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δεδομένου ότι όλα τα Καταστήματα μας διαθέτουν συσκευές POS. 3. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ (e-pos), είτε μέσω e-banking.



Η ΔΕΗ καλεί τους πελάτες της να αξιοποιήσουν τις παραπάνω δυνατότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την πληρωμή τόσο των τρεχόντων λογαριασμών όσο και των δόσεων τυχόν διακανονισμών. iefimerida loading…

