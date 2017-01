Πληρώστε με κάρτα και γλιτώστε την αύξηση στη βενζίνη

Ιανουάριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Όλοι μας έχουμε προσέξει την «τσουχτερή» αύξηση στην τιμή της βενζίνης που ξεπέρασε το 1,50 ευρώ το λίτρο από την αρχή του χρόνου.



Ο λόγος της αύξησης είναι η επιβολή νέου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 3 λεπτών/λίτρο στην πρόσφατη φοροκαταιγίδα που εφαρμόστηκε από 1/1. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να γεμίσουμε «έξυπνα» το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας ώστε να ελαφρύνουμε το βάρος των εξόδων μετακίνησης. Οι οδηγοί δεν μπορούν να κάνουν κάτι για αυτή την αύξηση, μπορούν όμως να χρησιμοποιούν τις κάρτες των τραπεζών και να επωφεληθούν από τα προγράμματα επιβράβευσης που προσφέρουν πόντους ή επιστροφή χρημάτων. Από την αρχή του χρόνου ισχύει, επίσης, και η κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου μέσω πλαστικού χρήματος, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη χρήση καρτών στα βενζινάδικα. Όπως αναφέρει το insider.gr, oι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες «χρυσώνουν» το χάπι της βενζίνης, προσφέροντας πόντους μέσω των προγραμμάτων επιβράβευσης που ισχύουν τόσο για τις πιστωτικές όσο και για τις χρεωστικές κάρτες. Τώρα, μπορείτε να φουλάρετε το ρεζερβουάρ και να παίρνετε πίσω ένα μέρος των χρημάτων, συνήθως μεταξύ 3-5%. Τράπεζα Πειραιώς: Επιστροφή 3% σε AVIN και CYCLON Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς σε επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων AVIN και CYCLON, κερδίζετε 3% της αξίας της συναλλαγής σας. Ειδικά για τις μετακινήσεις στις Εθνικές Οδούς, οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να επωφεληθούν από επιστροφή 5% επί της αξίας της συναλλαγής, στα παρακάτω πρατήρια υγρών καυσίμων, των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) με το εμπορικό σήμα ΑVIN. Το ποσό της επιστροφής εμφανίζεται στον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας με την προϋπόθεση ότι η χρέωση έχει γίνει μέσω των συσκευών POS ή και των εκτυπωτικών της Τράπεζας Πειραιώς. Το μηνιαίο μέγιστο ποσό επιστροφής ανά κάρτα, ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ.



Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει yellows για αγορές από τα εξουσιοδοτημένα πρατήρια τηςShell, στο πλαίσιο του προγράμματος «Yellow». Συγκεκριμένα, για κάθε 1 ευρώ αγορών οι κάτοχοι οποιασδήποτε κάρτας της τράπεζας λαμβάνουν 10 yellow, τα οποία μπορούν να εξαργυρώσουν σε προϊόντα και υπηρεσίες στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα. Eurobank: Επιστροφή 3% σε ΕΚΟ και Aegean Για τους πελάτες της τράπεζας που γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα της Eurobank, προσφέρεται επιστροφή 3% επί του συνολικού ποσού αγοράς στο πλαίσιο του προγράμματος Επιστροφή. Όσοι πραγματοποιούν την αγορά τους με χρεωστική κάρτα, το ποσό της επιστροφής διαμορφώνεται στο 1%. Η προσφορά ισχύει στα εξουσιοδοτημένα πρατήρια της ΕΚΟ και της Aegean που συμμετέχουν το πρόγραμμα επιβράβευσης. Εθνική Τράπεζα: Μαζέψτε πόντους σε AVIN, Shell και ΕΚΟ Μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4more, οι πελάτες της Εθνικής Τράπεζας μπορούν να συγκεντρώσουν πόντους με τις αγορές που πραγματοποιούν μέσω των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Και στις τρεις συνεργαζόμενες εταιρείες – AVIN, Shell και ΕΚΟ, οι οδηγοί μπορούν να φουλάρουν το ρεζερβουάρ τους στα εξουσιοδοτημένα πρατήρια και να μαζέψουν 8 πόντους για κάθε 1 ευρώ αγορών, τους οποίους θα εξαργυρώσουν στη συνέχεια στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Alpha Bank: Μαζέψτε πόντους στην BP και γλιτώστε τον ΦΠΑ Με τις κάρτες Bonus της Alpha Bank, οι οδηγοί μπορούν να βάλουν βενζίνη σε κάποιο από τα πρατήρια της BP σε όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών Bonus. Για κάθε ευρώ αγορών που πραγματοποιούν με την κάρτα τους κερδίζουν 4 πόντους Bonus, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Επιπλέον, με την εξαργύρωση 2.500 Bonus πόντων για καύσιμα κίνησης αξίας έως 30 ευρώ, οι πελάτες κερδίζουν όλον τον ΦΠΑ 24%. Με εξαργύρωση 4.500Bonus πόντων για καύσιμα κίνησης αξίας από 30,01 έως 60 ευρώ, κερδίζουν επίσης τον ΦΠΑ 24% Οι προσφορές εξαργύρωσης για ΦΠΑ, ωστόσο, θα ισχύουν έως το τέλος του μήνα (31/1/2017).

