Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Παράταση τεχνικού ελέγχου οχημάτων και δικύκλων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Ιανουάριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνεται ότι, παρατείνεται μέχρι της 3 Φεβρουαρίου 2017, η προθεσμία για τεχνικό έλεγχο σε όλα τα οχήματα και δίκυκλα στις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και σε όσα είχαν κλείσει ραντεβού για τεχνικό έλεγχο από 7-1-2017 έως και 21-1-2017 στα Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας (Δημόσια και Ιδιωτικά), των οποίων η τελευταία εμπρόθεσμη ημέρα ελέγχου ή επανελέγχου, ήταν το συγκεκριμένο διάστημα και δεν μπόρεσαν να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.





