Ορκωμοσία Τραμπ: 3 ημέρες γλέντια στην Ουάσινγκτον -Δείτε όλο το πρόγραμμα

Επί τρεις ημέρες, από σήμερα Πέμπτη, ξεκινούν δράσεις και θεάματα για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ θα ορκιστεί την Παρασκευή, μπροστά στο Καπιτώλιο.



Η ορκωμοσία περιλαμβάνει τριήμερες εκδηλώσεις και τελετές, που θα προβάλλονται σε ζωντανή αναμετάδοση σε όλο τον κόσμο. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα (σε ώρες Ελλάδος): Πέμπτη 19 Ιανουαρίου

17:35 (ώρα Ελλάδος): Ξεκινούν οι πρώτες συναυλίες στο Lincoln Memorial, το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της National Mall που διασχίζει την Ουάσινγκτον, απέναντι από το Καπιτώλιο, όπου θα γίνει η ορκωμοσία την Παρασκευή. Πολλές ορχήστρες, όπως αυτή των πυροσβεστών της Κολούμπια, η ορχήστρα της Republican Hindu Coalition, ένα κίνημα ακροδεξιών ινδουιστών που στηρίζει τον Τραμπ, μαζορέτες και χορωδίες σχολείων θα παίξουν για αυτή την ημέρα, που ονομάστηκε «Voices of the People» («Οι φωνές του λαού»). 22:30: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση που θα γίνει στο εθνικό κοιμητήριο του Αρλινγκτον για να τιμηθούν οι νεκροί του πολέμου. Ως τα μεσάνυχτα: Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ θα μιλήσει κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους των συναυλιών στο Lincoln Memorial, που αποκαλούνται «Make America Great Again! Welcome Celebration». Θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση και θα περιλαμβάνουν σταρ της μουσικής κάντρι, όπως οι Toby Keith και Lee Greenwood, που ακούγονται κυρίως στον συντηρητικό Νότο των ΗΠΑ. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με πυροτεχνήματα. Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

Πρωί: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάικ Πενς και οι οικογένειές τους θα συμμετάσχουν σε επίσημη δοξολογία στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ θα υποδεχθούν στη συνέχεια τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για τσάι. Ακολούθως, τα δύο ζευγάρια θα πάνε μαζί στο Καπιτώλιο, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Γερουσία.

16:30: Θα αρχίσει η επίσημη τελετή ορκωμοσίας μπροστά στο Καπιτώλιο, με τραγούδια και μουσική. Ανάμεσα στους καλεσμένους θα βρίσκονται οι γερουσιαστές (ορισμένοι αρνήθηκαν να παρευρευθούν), οι ανώτατοι δικαστές, οι διπλωμάτες και το κοινό. Οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον θα είναι παρόντες, καθώς και η Χίλαρι Κλίντον. Ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος, επειδή ασθενεί, δεν θα παραστεί. 18:30: Ομιλία έναρξης. Θρησκευτικοί ηγέτες θα ανοίξουν την τελετή, με την ανάγνωση κειμένων. Ο Μάικ Πενς θα ορκιστεί αντιπρόεδρος των ΗΠΑ από τη δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Clarence Thomas.



19:00: Ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ από τον ανώτατο δικαστή John Roberts. Θα χρησιμοποιηθούν δύο Βίβλοι, μία του πρώην προέδρου Αβραάμ Λίνκολν, καθώς η Βίβλος της μητέρας του Τραμπ, την οποία του έδωσε το 1955. Στη συνέχεια ο Τραμπ θα διαβάσει τον όρκο του. Μια νεαρή σοπράνο 16 ετών, η Jackie Evancho, θα ψάλει τον εθνικό ύμνο.

19:30: Τέλος της τελετής. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάικ Πενς θα παρευρεθούν σε γεύμα της Γερουσίας, στο Καπιτώλιο.

23:00: Παρέλαση ορκωμοσίας. Ο νέος πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα παρελάσουν επί 2,4 χιλιόμετρα κατά μήκος της Pennsylvania Avenue, η οποία συνδέει το Καπιτώλιο με τον Λευκό Οίκο.

Θα τους ακολουθούν 8.000 άτομα, τα οποία εκπροσωπούν διάφορες ομάδες: σώματα στρατού, σχολεία και πανεπιστήμια, πυροσβέστες, διασώστες, βετεράνοι πολέμου, καθώς και μια ομάδα τρακτέρ.

Το συγκρότημα της Νέας Υόρκης Rockettes θα τραγουδήσει για την ορκωμοσία. Ορισμένες χορεύτριες δεν θέλησαν να παρευρεθούν και η εταιρεία τους δήλωσε ότι είναι ελεύθερες να έρθουν ή όχι.

00:00 ως 5 το πρωί: Ο Ντόναλντ και ο Μάικ Πενς, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, θα παρευρεθούν σε τρεις χορούς που θα δοθούν για την ορκωμοσία. Οι δύο θα πραγματοποιηθούν στο Walter E. Washington Convention Center και ο τρίτος στο National Building Museum, που είναι το Μουσείο Αρχιτεκτονικής. Κι άλλοι χοροί, λιγότερο ή περισσότερο επίσημοι, θα δοθούν στην πρωτεύουσα. Σάββατο 21 Ιανουαρίου

17:00: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάικ Πενς θα παρευρεθούν σε μια θρησκευτική, οικουμενική τελετή (National Prayer Service) στον καθεδρικό ναό της Ουάσινγκτον. iefimerida loading…

