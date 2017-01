Οι 10 φάσεις που έστειλαν τον Αντετοκούνμπο στο All Star Game

Ιανουάριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Το ΝΒΑ ετοίμασε ένα βίντεο με τις 10 καλύτερες φάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τρέχουσα σεζόν, αμέσως μετά την επιλογή του για τη βασική πεντάδα της Ανατολής στο All Star Game.



Κοψίματα, κλεψίματα, εντυπωσιακά καρφώματα και φυσικά το κορυφαίο buzzer beater απέναντι στους Νικς μέσα στη Νέα Υόρκη, συνθέτουν το Top-10 του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο βίντεο που ετοίμασε το NBA. video iefimerida loading…

