Οι απίστευτοι διάλογοι της Ρούπα στην Αντιτρομοκρατική

Ιανουάριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Η Πόλα Ρούπα «στόχευσε» με τα μάτια της το τσαντάκι που είχε παραμάσχαλα ένας αξιωματικός, τμηματάρχης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, νομίζοντας ότι εκεί είχε το όπλο του. Της είχε επιτραπεί να καπνίσει στον διάδρομο των γραφείων. Η ματιά της «συνελήφθη» από τον αξιωματικό, ο οποίος της είπε:



«Αυτό που ψάχνεις (εννοώντας το πιστόλι) δεν θα το βρεις εκεί που κοιτάς (το τσαντάκι)». Ακολούθησε έντονο φραστικό επεισόδιο με την 48χρονη να χειροδικεί εναντίον ενός αστυνομικού και επιχείρησε να δώσει μια «ανάποδη» στον συγκεκριμένο αξιωματικό, ο οποίος έγειρε το κεφάλι του πίσω, αποφεύγοντας το χτύπημα, με το χέρι της να τον ακουμπά λίγο στο σαγόνι. Ο αξιωματικός είχε προνοήσει να αφήσει το όπλο στο γραφείο του. Ήθελε καθυστερημένα και επικίνδυνα, να αντιδράσει στη σύλληψή της καθώς στο σπίτι της οδού Ζαΐμη στην Ηλιούπολη, δεν της δόθηκε η ευκαιρία, εξαιτίας του παιδιού της, όπως η ίδια υποστήριξε στο δικαστήριο λέγοντας: «Αν ήμουν μόνη μου θα τους εξηγούσα το όνειρο». Στον 12ο όροφο του αστυνομικού μεγάρου της Λ. Αλεξάνδρας, στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εξελίχθηκαν απίστευτες στιγμές αλλοφροσύνης, φραστικής αντιπαράθεσης και προσπάθεια χειροδικίας με πρωταγωνίστριες την Πόλα Ρούπα και την 25χρονη συνεργό της, τις πρώτες ώρες της σύλληψής τους. Φώναζε και έβριζε συνέχεια διαμαρτυρόμενη για το παιδί της. Κάποια στιγμή ζήτησε να δει τον ίδιο τμηματάρχη της υπηρεσίας, το τσαντάκι του οποίου είχε στοχεύσει νωρίτερα, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για το παιδί της στον οποίο αποκάλυψε ότι ετοίμαζε την δολοφονία τους για να λάβει την απάντηση: «Δεν μας είπες κάτι καινούργιο». Ακολούθησε ένας έντονος διάλογος για την επαναστατική δράση της όταν της είπαν «ότι υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν και κάποιοι που χάνουν». Απευθυνόμενη στον ίδιο αξιωματικό του είπε: «Έκανες μεγάλη μ…… που με έπιασες. Θα τους έριχνα (την κυβέρνηση). Έχασα το παιδί μου δεν έχω κάτι άλλο να χάσω. Αυτός που χάνει είναι η κοινωνία. Το πρόβλημα μου είναι ότι δεν είμαι έξω να πραγματώσω το σχέδιο μου, να ρίξω αυτό το καθεστώς…». Εκείνος λίγο νωρίτερα είχε παρέμβει λέγοντας: «Ξέρω ότι θα τους έριχνες».



Ακολούθησαν κάποιες λεκτικές αντιπαραθέσεις, όταν αξιωματικοί αμφισβήτησαν την επαναστατική τους δράση εξαιτίας της ανακόλουθης στάσης εκείνων των στιγμών. Σε εκείνο το σημείο, παρενέβη η 25χρονη, λέγοντας σε έναν αστυνομικό: «Ρε, μ……., τι ξέρεις εσύ από επανάσταση;» για να λάβει την χλευαστική απάντηση: «Εσύ κάτσε εκεί να κλωσήσεις τα αυγά σου». thetoc loading…

