Νέα δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 14 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία

Ιανουάριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προηγείται με 14 μονάδες η ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ΝΔ συγκεντρώνει 30,5% ενώ το κυβερνών κόμμα μόλις 16,5%. Αναλυτικά Πρόθεση ψήφου Η ΝΔ διατηρεί το άνετο προβάδισμα 14 ποσοστιαίων μονάδων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να σημειώνει 16,5% (μικρή αύξηση έναντι του 16% το Νοέμβριο πάντως), η ΝΔ 30,5% (έναντι 32%), η ΧΑ 7,5% (έναντι 8%), η ΔΗΣΥ 6,5% (από 5,5%), το ΚΚΕ 6,5% (6%), Το Ποτάμι 2% (1,5%), οι ΑΝΕΛ παραμένουν σταθεροί στο 2%, η Ένωση Κεντρώων 2,5% (3%), η ΛΑΕ παραμένουν σταθεροί στο 1% , η Πλεύση Ελευθερίας 2,5% (3%), άλλο κόμμα δηλώνει και πάλι το 6,5% και Δεν Ξέρω/ Δεν Απαντώ λέει το 16% (15,5%).



Παράσταση νίκης Σαρωτική είναι η αίσθηση στην κοινή γνώμη ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές, με ποσοστό 71% έναντι μόλις 11% που πιστεύει ότι θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλληλότερος Πρωθυπουργός Ο πρόεδρος της ΝΔ είναι μακράν καταλληλότερος Πρωθυπουργός για το 33,5% της κοινής γνώμης, έναντι 20% που συγκεντρώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δημοτικότητα αρχηγών Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να απολαμβάνει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά δημοφιλίας. Προηγείται σταθερά με 31% θετικές γνώμες με μεγάλη διαφορά του Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει 20%. Αίσθηση προκαλεί η άνοδος της Φώφης Γεννηματά. Η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης περνά πλέον στην δεύτερη θέση της δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών. Το κλίμα της απαισιοδοξίας είναι διάχυτο στην κοινή γνώμη, ενώ είναι ενδεικτικό ότι οι επτά από τους δέκα εκλογείς του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις κυβερνητικές επιδόσεις.



skai

