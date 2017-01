Κάπως έτσι είναι όταν χρειάζεσαι το νοσοκομείο στην Σουηδία

Ιανουάριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Την Κυριακή αποχαιρετήσαμε τους «Σουηδούς». Τους Ελληνες φίλους μας, δηλαδή, που τα τελευταία χρόνια ζουν στο Γκέτεμποργκ και βρέθηκαν στην Αθήνα για τις γιορτές. Απολαμβάνουμε τις συζητήσεις μαζί τους. Κάθε φορά τους βάζουμε να μας διηγηθούν ιστορίες από τις δημόσιες υπηρεσίες της Σουηδίας, σαν τα παιδιά που ζητούν παραμύθια από τη γιαγιά.



Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε το επικείμενο χειρουργείο του παιδιού, μια επέμβαση ρουτίνας. Το ραντεβού κλείστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της πόλης. Στους γονείς εστάλη φάκελος με οδηγίες που περιλαμβάνουν από την προετοιμασία στο σπίτι (π.χ. συστήνεται η μόνη αναφορά στο χειρουργείο να γίνει μία εβδομάδα πριν) μέχρι και το πού θα παρκάρουν στο νοσοκομείο. Σε ειδικά σχεδιασμένο σάιτ, τα παιδιά βλέπουν ευχάριστες φωτογραφίες των χώρων της παιδιατρικής πτέρυγας. Την ημέρα του χειρουργείου, η μητέρα του θα λείψει από τη δουλειά της. Τότε, θα μπει στην ειδική εφαρμογή του ασφαλιστικού ταμείου στο κινητό της και θα δηλώσει ότι θα απουσιάσει από το γραφείο ώστε να της καταβληθεί η ημερήσια αποζημίωση. Μέσω της εφαρμογής το ταμείο, μεταξύ άλλων, συλλέγει πολύτιμα στατιστικά στοιχεία για τις παιδικές ασθένειες. «Και δεν θέλουν χαρτί γιατρού;», ρωτήσαμε γουρλώνοντας τα μάτια. «Οχι, το κράτος εμπιστεύεται τον πολίτη. Αλλά κανείς δεν διανοείται να καταχραστεί τη δυνατότητα αυτή. Είναι έξω από τη λογική τους». Τη βάλαμε να μας πει και άλλες ιστορίες. Οπως τότε που, φρέσκια στη νέα χώρα, είχε πάει να βγάλει τη φορολογική της ταυτότητα, τον μοναδικό αριθμό δηλαδή με τον οποίο από εκείνη τη στιγμή θα έκανε όλες της τις συναλλαγές με το Δημόσιο. (Εκεί δεν έχει και ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και ΑΔΤ και άλλα ακρώνυμα.) «Ετρεμα τη συνάντηση, φαντάστηκα θα χρειαστώ πολλή ώρα να ξεμπερδέψω. Είχα μαζέψει ένα πάκο χαρτιά, τα οποία φυσικά δεν χρειάστηκαν και τελείωσα σε δέκα λεπτά. Η υπάλληλος μας κέρασε κέικ που είχε φέρει από το σπίτι και φυσικά φώναξε μεταφραστή να είναι παρών στη συνάντηση. Για όλες τις επαφές σου με το Δημόσιο, έχεις το δικαίωμα να έχεις παρόντα μεταφραστή».



Ηταν να μην πάρουν φόρα. Μας είπαν ότι το εκκαθαριστικό της εφορίας έρχεται και αυτό με μήνυμα στο κινητό. Αν συμφωνείς με το ποσό, στέλνεις sms με τον κωδικό σου στην εφορία. Με sms ειδοποιείσαι και από το δημόσιο ιατρείο της γειτονιάς για το επικείμενο ραντεβού σου. Μας είπαν για την πληρωμένη άδεια λοχείας ή πατρότητας που διαρκεί τουλάχιστον ένα χρόνο, για το γεγονός ότι τα παιδιά των ξένων πολιτών δικαιούνται δωρεάν μαθήματα της μητρικής τους γλώσσας, ότι συμμετέχουν σε δημοτικά συμβούλια για κάθε απόφαση που αφορά τη γειτονιά τους και άλλες ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Ετυχε αυτά τα Χριστούγεννα στην Αθήνα να κάνει περισσότερο κρύο από ό,τι στο Γκέτεμποργκ και δεν είχαμε ούτε τη δυνατότητα να κάνουμε ρελάνς με τον ελληνικό καιρό. kathimerini loading…

