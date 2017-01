Θαύμα στην Ιταλία: Ανασύρθηκαν ζωντανοί έξι άνθρωποι από το θαμμένο στο χιόνι ξενοδοχείο

Ιανουάριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 14:00 τοπική ώρα η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 6 επιζώντων που εντοπίσθηκαν σήμερα το πρωί στο εσωτερικό του ξενοδοχείου Rigopiano της κεντρικής Ιταλίας, που καταπλακώθηκε την Τετάρτη από χιονοστιβάδα.



Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους, αν και έχουν τεθεί σε επιφυλακή τα χειρουργεία των νοσοκομείων στις πόλεις Πεσκάρα και Λ’ Άκουιλα. Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, οι επιζώντες κατάφεραν να σωθούν επειδή προφυλάχθηκαν κάτω από οροφή μέσα στην κουζίνα του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μπόρεσαν μάλιστα εκεί να ανάψουν και μια μικρή φωτιά. Με βάση νέες πληροφορίες, οι διασώστες έχουν εντοπίσει άλλους 5 ανθρώπους, όμως είναι άγνωστο ακόμη αν παραμένουν εν ζωή. «Μόλις μας είδαν ήταν τρισευτυχισμένoι, δεν μπορούσαν να μιλήσουν», είπε ο Μάρκο Μπίνι, ένας απ’ τους διασώστες για τη μάνα και τον γιο της, τα πρώτα άτομα που απεγκλώβισαν. «Απ’ τα μάτια τους καταλάβαινε κανείς τη συγκίνησή τους που μας αντίκρισαν. Ήταν στο χώρο της κουζίνας και μετά σώσαμε και τα άλλα άτομα», συμπλήρωσε. Δείτε φωτογραφίες από τη στιγμή του απεγκλωβισμού Οι επιζώντες είχαν ανάψει φωτιά για να επιβιώσουν και κατάφεραν να βρουν και κάτι για να φάνε. Απ’ τον καπνό τους εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία. «Αρκούσε να δει κανείς τα πρόσωπά τους για να καταλάβει τι πέρασαν», δήλωσε ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, το κοριτσάκι είναι ένα από τα δυο παιδιά του διασωθέντα που κατάφερε να σημάνει συναγερμό, την Τετάρτη το απόγευμα. Τη στιγμή που το ξενοδοχείο επλήγη από την χιονοστιβάδα, ο διασωθείς είχε βγει απ’ αυτό και κατευθυνόταν στο αυτοκίνητό του για να πάρει ένα κουτί με φάρμακα. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άκουιλα μαζί μ’ ένα άλλο άτομο, ενώ άλλοι πέντε επιζώντες μεταφέρθηκαν στην Πεσκάρα. Ιτ Οι διασώστες κατάφεραν επίσης να ανασύρουν ζωντανά και τα δύο σκυλιά του ξενοδοχείου, ονόματι «Λύκος» και «Σύννεφο». Οι πυροσβέστες βρίσκονταν σε επαφή με τους εγκλωβισμένους από τις 11 το πρωί τοπική ώρα και συνομιλούσαν συνέχεια μαζί τους. Είναι η πρώτη καλή είδηση μετά την τραγωδία στο πολυτελές ξενοδοχείο. Οι διασώστες εργάζονταν όλη νύχτα υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες με τη θερμοκρασία πολύ κάτω απ’ το μηδέν και χωρίς φως για να εντοπίσουν τους περίπου 30 αγνοούμενους, χρησιμοποιώντας μηχανοκίνητα μέσα. Με την άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα, οι διασώστες της Πολιτικής Προστασίας, των Αλπίνων και της Πυροσβεστικής είναι ακόμη πιο προσεκτικοί στο έργο τους, διότι υπάρχει κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και χιονιστιβάδων. Η χιονοστιβάδα σάρωσε το κτίριο με απίστευτη σφοδρότητα μετά από πολλά χτυπήματα του Εγκέλαδου -τέσσερα εκ των οποίων ήταν πάνω από 5 Ρίχτερ- στην περιοχή. Οι απανωτοί σεισμοί έχουν κατατρομοκρατήσει τους κατοίκους, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας και χιονοθύελλας που έχει προκαλέσει μεγάλες βλάβες στις τηλεφωνικές γραμμές και το δίκτυο ηλεκτροδότηδσης. Την ώρα της καταστροφής ο διευθυντής του ξενοδοχείου ήταν εκτός του κτιρίου για να συντονίσει την άφιξη βοήθειας. «Είχα κατεβεί κάτω για να συντονίσω από την Πεσκάρα την επιχείρηση αρωγής και διάνοιξης του δρόμου απ’ το χιόνι. Γι’ αυτό δεν ήμουν εκεί», δήλωσε ο Μπρούνο Ντι Τομάζο. Είπε ακόμη ότι την ώρα που χτύπησε η χιονοστιβάδα στο εσωτερικό του ξενοδοχείου βρίσκονταν 11 μέλη του προσωπικού και 24 πελάτες. «Όλο το προσωπικό είχε συγκεντρωθεί στο μπαρ ενώ οι πελάτες βρίσκονταν στο χωλ γιατί περίμεναν να αναχωρήσουν».



Ένας φίλος του Ρομπέρτο Ρόσο, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου με τον οποίο αντάλλασσε μηνύματα γύρω στις 15:00 το μεσημέρι, λίγο πριν την τραγωδία, λέει ότι «οι πελάτες και τα άτομα που ήσαν παρόντα στο εσωτερικό του ξενοδοχείου είχαν τρομοκρατηθεί με τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις κι όχι τόσο με την κακοκαιρία και την πυκνή χιονόπτωση. Προφανώς δεν φανταζόντουσαν ποτέ τον κίνδυνο μιας χιονοστιβάδας». Ο ιδιοκτήτης ήταν που ενημέρωσε το γνωστό του ότι όλοι ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν κι ότι περίμεναν να φθάσει το εκχιονιστικό. Ιταλικές εφημερίδες αναφέρουν ότι το ξενοδοχείο Rigopiano είχε χτιστεί σε σημείο πολύ επικίνδυνο -ακριβώς κάτω από βουνοπλαγιά- κι ότι οι πρώτοι του ιδιοκτήτες καθώς και ένας πρώην δήμαρχος της περιοχής είχαν κατηγορηθεί για αυθαίρετη δόμηση και μετέπειτα νομιμοποίησή της. Στο τέλος της δίκης, όμως, είχαν όλοι τους αθωωθεί. iefimerida loading…

