Η κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο «ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ» (εικόνες)

Ιανουάριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Σύλλογος Γρεβενιωτών Κοζάνης ο «ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ» την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, μετά την καθιερωμένη πρόβα πραγματοποίησε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του χορευτικού τμήματος στην αίθουσα του Συλλόγου, μέσα σ’ ένα ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον.



Τυχερός για εφέτος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου και μέλος του χορευτικού μας Σάκης Λότσιος. Αφού χορέψαμε φάγαμε την παραδοσιακή πίτα και τσουγκρίσαμε τα ποτήρια μας ευχόμενοι καλή χρονιά με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.



O Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας Λότσιος Αθανάσιος Μπουκάλης Δημήτριος

