Δημήτρης Καραστέργιος στον Star-fm 9 33: «Πολύ έντονα ήταν τα καιρικά φαινόμενα και στην Δεσκάτη» … (audio)

Ιανουάριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για τα προβλήματα που δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν και τον Δήμο Δεσκάτης, μίλησε την Παρασκευή (20-1-17), στον Star-fm 9 33, ο Δήμαρχος Δεσκάτης Δημήτρης Καραστέργιος. «Παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ο Δήμος Δεσκάτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μπόρεσε και αντιμετώπισε τα όποια προβλήματα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» …

Αφού ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλλαν στην επίλυση των προβλημάτων, αναφέρθηκε στην «καθολική» καταστροφή των εγκαταστάσεων σε κτηνοτρόφο στην Τρικοκκιά Γρεβενών καθώς επίσης και στην επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου.

Ακούστε http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/01/starfm-20-01-17-KARASTERGIOS-l.mp3

Αρχείο mp3

