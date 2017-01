Γρεβενά: Συνάντηση συλλόγων για τις απόκριες 2017

Ιανουάριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμος Γρεβενών και η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών καλούν τους συλλόγους, τους φορείς και τους πολίτες του Δήμου να συμμετάσχουν στη συνάντηση για τη διοργάνωση των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 , στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.



