Γιάννης Αντωνιάδης: «Μεγάλη μείωση στην παραγωγή γάλακτος στο ν. Φλώρινας και ζημιές στην κτηνοτροφία λόγω του παγετού»

Η Ερώτηση που ακολουθεί κατατέθηκε και έλαβε αρ. πρωτ 2742-20/1/2017 από το αρμόδιο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Μεγάλη μείωση στην παραγωγή γάλακτος στο ν. Φλώρινας και ζημιές στην κτηνοτροφία λόγω του παγετού



Κύριε Υπουργέ,

Ο φετινός χειμώνας ο οποίος ακόμα δεν τελείωσε και έχει μακρύ δρόμο μπροστά του, είναι σύμφωνα και με επίσημα στοιχεία ένας από τους πιο βαρείς των τελευταίων δεκαετιών, ιδίως για τη Βόρεια Ελλάδα που χτυπήθηκε ανηλεώς και συνεχίζει να ταλαιπωρείται από συνεχείς χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες. Ο νομός Φλώρινας, ίσως ο πιο κρύος νομός της χώρας, δοκιμάστηκε και συνεχίζει να δοκιμάζεται σκληρά με θερμοκρασίες -25ο για πολλές ημέρες.

Η κακοκαιρία αυτή συνέπεσε με την περίοδο κατά την οποία η παραγωγή γάλακτος βρίσκεται στο ζενίθ της. Λόγω του παγετού, η μείωση της παραγωγής ξεπερνά το 60%, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι από την αδυναμία πρόσβασης στις μονάδες τους προκειμένου να ταΐσουν τα ζώα, αλλά και από τις υλικές ζημιές που προκάλεσε σε αυτές το χιόνι. Σημαντικές επίσης είναι οι απώλειες νεογνών που δεν άντεξαν το ψύχος.

Οι ειδικοί της κτηνοτροφίας συνηγορούν στο ότι είναι αδύνατον η παραγωγή γάλακτος να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος ένα μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου να νοσήσει όσο συνεχίζεται το δριμύ ψύχος, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των κτηνοτρόφων.

Επειδή οι κτηνοτρόφοι του ακριτικού νομού Φλώρινας βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των καταστροφών που υπέστησαν.

Επειδή η οι οικονομική ζημιά που υπέστησαν είναι ανυπολόγιστη.

Επειδή οι οικονομικές υποχρεώσεις τους συνεχίζουν να «τρέχουν» χωρίς να «συγκινούνται» από κρύο ή ζέστη.

Επειδή ο βαρύς χειμώνας θα αργήσει να τελειώσει και από το νομό Φλώρινας φεύγει πάντα τελευταίος. Ερωτάται ο κ. Υπουργός Πότε θα ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών στο ν. Φλώρινας για τις ζημιές που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι από το δριμύ ψύχος; Προτίθεστε να αποζημιώσετε άμεσα τους κτηνοτρόφους του ν. Φλώρινας για τις απώλειες που υπέστησαν τόσο σε επίπεδο παραγωγής γάλακτος όσο και σε επίπεδο απώλειας ζωικού κεφαλαίου;

Ο ερωτών βουλευτής Γιάννης Αντωνιάδης

