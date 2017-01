Βγήκε η Πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας – Από 24 Ιανουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις…

Ιανουάριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το Μέτρο 11: «Βιολογικές Καλλιέργειες» το οποίο περιλαμβάνει δύο υπομέτρα με τέσσερις δράσεις συνολικά (από δύο δράσεις για βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία). Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 11 ανέρχεται σε 443 εκατ. ευρώ, ενώ εντός της πρόσκλησης αναφέρεται το πως κατανέμεται αυτός ανά δράση. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας κατά το διάστημα από 24/1/2017 έως 22/2/2017και για τις 4 δράσεις βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ενώ σε σχέση με την περασμένη πρόσκληση προστέθηκαν στη φυτική παραγωγή νέες καλλιέργειες, όπως τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα εσπεριδοειδή και η σταφίδα. «Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής» αναφέρει η πρόσκληση.



Ορισμένα από τα κυριότερα σημεία της προκήρυξης αναφέρουν τα εξής: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1.1 Προκηρυσσόμενες Δράσεις A.Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία B.Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία 1.2 Στόχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει: στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4 στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους 1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής 1.3.1 Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 1.3.2 Πεδίο εφαρμογής α) Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:αροτραίες καλλιέργειες ή/και μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες, αμπελώνες) Οι επιλέξιμες καλλιέργειες και ομάδες καλλιεργειών αναφέρονται αναλυτικά στους Πίνακες 1 και 2 της υποπαραγράφου 1.6 (Ύψος ενίσχυσης)της παρούσας. Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειεςτα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες. β) Οι δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 εφαρμόζονται σε βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις εκτροφέςπου αναφέρονται στους πίνακες 3 και 4 της υποπαραγράφου 1.6 (Ύψος ενίσχυσης) της παρούσας. Οι εν λόγω βοσκότοποι πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2016.



1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τετρακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (443.000.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής: A.Υπομέτρο 11.1 : Εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ Δράση 11.1.1: Εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) ευρώ Δράση 11.1.2: Τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ B.Υπομέτρο 11.2 : τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (343.000.000) ευρώ Δράση 11.2.1: εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια (183.000.000) ευρώ Δράση 11.2.2: εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) ευρώ 5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιοτης παρούσας πρόσκλησης,πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-2017. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις του Μέτρου 11της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16. Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον ως άνω ιστότοπο.Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον ΕΦΔ διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης όπως αυτή έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψήφιου για το έτος 2016. Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Η οριστικοποιημένη αίτηση στη συνέχεια εκτυπώνεται υπογράφεται από τον υποψήφιο δικαιούχο και φυλάσσεται από τον ίδιο μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον φάκελο του δικαιούχου, το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται στο σημείο ε9 της παραγράφου 4 της παρούσαςπρόσκλησης. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί. Εάν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης από τον υποψήφιοδικαιούχοπροκύψει η απαίτηση για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις, αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ, ή σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξηςστο ΠΣ, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Η πιστοποίηση της ιδιότητας του ενεργού γεωργού εκ μέρους του υποψηφίου και ενδεχομένως του ποσοστού της προτεινόμενης προς ένταξη εκμετάλλευσης που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) ή/και η οποία αποτελεί έκταση γεωργικής γης Υψηλής Φυσικής Αξίας, γίνεται μηχανογραφικά. Ο ΕΦΔ τηρεί τους φακέλους των υποψηφίων σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα τυχόν συνυποβληθέντα δικαιολογητικά (έντυπα, ήσε ηλεκτρονική μορφή), ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης τηςπαρούσαςπρόσκλησης. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν τη ίδια διαδικασία με την αρχική υποβολή της αίτησης στήριξης. Εφόσον η διόρθωση αφορά σε δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, αυτά υποβάλλονται εκ νέου προκειμένου να αντικαταστήσουν τα αρχικώς υποβληθέντα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλούν εγγράφως την αίτηση στήριξης εν όλω ή εν μέρει οιαδήποτε στιγμή μετά από αίτημά τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν.(ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής. Το εν λόγω αίτημα ανάκλησης, επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων τα οποία ανακαλεί. Δείτε τους πίνακες με το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια / εκτροφή στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που ακολουθεί: Εδώ θα βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε. (αρχείο Pdf)



