Έρευνα δείχνει τις συνήθειες των ελλήνων στο ίντερνετ

Ιανουάριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Στα τέλη του 3ου τριμήνου του 2016, το 49% του ελληνικού κοινού συνδεόταν καθημερινά στο Ίντερνετ από το κινητό του. Μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία “Focus on Tech Life tips” της Focus Bari, το ανδρικό κοινό ήταν σημαντικά αυξημένο κατά 20,6% το 3ο τρίμηνο του 2016. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Focus Bari για τη σχέση των Ελλήνων με το Διαδίκτυο και τη διείσδυση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, ήδη από τα τέλη περασμένου Οκτωβρίου, περισσότεροι από έξι στους δέκα Έλληνες (το 66,6%) είναι κάτοχοι smartphone.

Επιπλέον, πάνω από τέσσερα στα έξι ελληνικά νοικοκυριά (το 69,5%) έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με το 68,2% να έχει σταθερή σύνδεση στο Ίντερνετ. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το κινητό τηλέφωνο (58,2%), το laptop (50,7%) και ο σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής (36,5%) αποτελούν το “top 3” των συσκευών πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Στο μεταξύ, τα στοιχεία δείχνουν την όλο και στενότερη σχέση του Έλληνα με τη συνδρομητική τηλεόραση, καθώς ο αριθμός των νοικοκυριών, που είχαν πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες, αυξήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2016 σε 940.000 από 905.000 στα τέλη Ιουνίου 2016. Πλέον, περισσότερα από ένα στα τέσσερα νοικοκυριά (το 25,3%), ήτοι 905.000, είχαν συνδρομή σε συνδρομητική τηλεόραση στα τέλη του 3ου τριμήνου. Μάλιστα, για τα νοικοκυριά με τέσσερα μέλη ή και περισσότερα, το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 33,2%. Χρόνος παραμονής

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα “Focus on Tech Life”, που αποτελεί το διάδοχο των ερευνών Web id tips της εταιρείας, στα τέλη του Οκτωβρίου 2016, η μέση διάρκεια παραμονής στο Internet (για κάθε μέρα που συνδέεται ένας χρήστης) ήταν 196 λεπτά, από 188 λεπτά στα τέλη Ιουνίου 2016. Περισσότερο χρόνο αφιερώνουν στο Διαδίκτυο οι ηλικίες 18-24 ετών, όπου ο μέσος χρόνος παραμονής φθάνει τα 264 λεπτά.



Συνολικά, όπως δείχνει η έρευνα, στα τέλη του τρίτου τριμήνου, το 78,6% των Ελλήνων (76,5% ένα τρίμηνο νωρίτερα) δήλωναν ότι σερφάρουν στο Ίντερνετ με οποιαδήποτε συχνότητα, με το 70,6% (65,7% τον Ιούνιο του 2016) να το πράττει καθημερινά. Οι Έλληνες αφιερώνουν μεγάλο τμήμα του διαδικτυακού τους χρόνου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς περίπου δύο στους έξι (30,1%) επισκέπτονται καθημερινά τις ιστοσελίδες των social media. Δημοφιλή apps

Το ελληνικό κοινό, σε αναλογία σχεδόν δύο στους τέσσερις Έλληνες (το 45,9%), κατεβάζει εφαρμογές στο κινητό, με το “top 5” των εφαρμογών αυτών να αφορούν: μέσα κοινωνικής δικτύωσης (29,8%), παιχνίδια (22,8%), χάρτες/μετακινήσεις (22,2%), μουσική/βίντεο (19,1%) και ενημέρωση (18%). Παιδιά και Internet

Ιδιαίτερα στενή είναι στην Ελλάδα πλέον και η σχέση των παιδιών με τα κινητά τηλέφωνα και το Διαδίκτυο. Η μεγαλύτερη χρήση του Ίντερνετ στις παιδικές ηλικίες γίνεται από την ηλικιακή ομάδα 10-12 ετών (86,2%). Οι δε πιο δημοφιλείς συσκευές πρόσβασης των παιδιών στο Διαδίκτυο είναι το tablet/ipad (35,4%), το laptop (24,4%) και ο σταθερός υπολογιστής 24,1%. Επιπλέον, ένα στα έξι παιδιά, ηλικίας 6-12 ετών διαθέτει κινητό τηλέφωνο. sepe loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 20th, 2017 at 18:31 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.