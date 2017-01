Super League: Νέα απώλεια για Ολυμπιακό, ήττα για ΑΕΚ

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ο β’ γύρος του πρωταθλήματος της Super League ξεκίνησε με άσχημο τρόπο για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.



Ο Πρωταθλητής παραχώρησε δεύτερη σερί ισοπαλία μετά τα Χανιά, αυτή την φορά με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ νωρίτερα η ΑΕΚ συνεχίζοντας την κάκιστη πορεία της έχασε με 3-2 στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό. Αποτέλεσμα που έφερε και την παραίτηση του Ζοσέ Μοράις από τον πάγκο της. Η προέλαση της Ξάνθης συνεχίζεται (μείωσε στους 8 βαθμούς την διαφορά με τον ΟΣΦΠ), ενώ ηττήθηκε ο Πανιώνιος στα Ιωάννινα από τον ΠΑΣ.



Στις αναμετρήσεις για τη 16η αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ατρόμητος – Κέρκυρα 1-4

ΠΑΣ Γιάννινα – Πανιώνιος 1-0

Βέροια – Λάρισα 1-1

Ξάνθη – Ηρακλής 3-1

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 3-2

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-0

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 19/1 (17:15)

Παναθηναϊκός – Πλατανιάς 19/1 (19:30) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες) Ολυμπιακός 39 Ξάνθη 31 Πανιώνιος 28 Παναθηναϊκός 26 -15αγ. ΠΑΣ Γιάννινα 25 ΑΕΚ 22 Πλατανιάς 21 -15αγ. Ατρόμητος 21 ΠΑΟΚ 20 -14αγ. Αστέρας Τρίπολης 19 Παναιτωλικός 19 Κέρκυρα 16 -15αγ. ΑΕΛ 14 -15αγ. Λεβαδειακός 12 -15αγ. Βέροια 12 -15αγ. Ηρακλής 7 -14αγ. * Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς. iefimerida loading…

