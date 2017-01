Grevena TV || Video από την χιονοθύελλα στα Γρεβενά

Ιανουάριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τα Γρεβενά, «βίωσαν» το βράδυ της Τετάρτης (18-1-2017), πρωτόγνωρα, καιρικά φαινόμενα.

Η χιονόπτωση ήταν απερίγραπτη. Αποτέλεσμα αυτής και το «δίπλωμα» μιας νταλίκας στην είσοδο της πόλης.

Η camera του Grevena TV, μπήκε σε ένα ειδικό όχημα, κατάλληλο για οδήγηση εκτός δρόμου και με οδηγό τον Θανάση Κυρατζή (ημέρα της γιορτής του), κατέγραψε τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο σχολιασμός είναι δικός μας

Δείτε:









