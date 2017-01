Grevena TV || Κοπή δέντρου στην πόλη των Γρεβενών (εικόνες + video)

Ιανουάριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πολλά προβλήματα άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Τετάρτη τον Νομό Γρεβενών. Δεκάδες χωριά, αλλά και τμήματα της πόλης των Γρεβενών, έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, από πτώσεις δέντρων στα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Το πρωί της Πέμπτης για μία περίπου ώρα, ολόκληρος ο Νομός Γρεβενών ήταν εκτός δικτύου, μετά από βλάβη που οφείλονταν σύμφωνα με το Star-fm.gr, στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Για να αποτρέψουν νέες πτώσεις δέντρων, το πρωί της Πέμπτης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον Δήμο Γρεβενών, τον ΔΕΔΔΗΕ και την Τροχαία, έκοψαν ένα πεύκο, δίπλα από την πλατεία της Λαχαναγοράς στην πόλη των Γρεβενών, αφού είχε πάρει κλήση και κινδύνευε να πέσει πάνω στα ηλεκτροφόρα καλώδια.

Δείτε:





Εικόνες:













































Οι..επιβλέποντες









