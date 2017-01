Τσίπρας υπερασπίζεται Καρανίκα: Τι έχετε μαζί του; – Οι συνεργάτες μου είναι άνθρωποι του λαού

Ιανουάριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Στη δευτερολογία του από το βήμα της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε τον σύμβουλο του Νίκο Καρανίκα.



«Αλήθεια κ. Μητσοτάκη γιατί κάθε φορά που ανεβαίνετε σε αυτό το βήμα αναφέρεστε στον κ. Καρανίκα; Τι έχετε μαζί του;» είπε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη. «Εμένα οι συνεργάτες μου είναι άνθρωποι του λαού. Μπορεί να μην έχουν βγάλει το Χάρβαρντ, δεν είναι όμως ούτε Παπασταύρου, ούτε Χριστοφοράκος, ούτε αυτοφωράκηδες , ούτε μου έκαναν ποτέ δώρα τέτοιου είδους. Είναι βαθιά η ταξική αντιπαλότητα που βγάζετε μέσα από τις πολιτικές σας αναφορές» σημείωσε ο κ. Τσίπρας.



Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε πει στην πρωτολογία του σχετικά με τον συνεργάτη του Πρωθυπουργού Νίκο Καρανίκα: «Το δίλημμα δεν είναι οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ και οι υποστηρικτές του λαού. Το δίλημμα είναι αν συντάσσεται με την Ελλάδα του κάθε κομματικού Καρανίκα ή αν συντάσσεται με την Ελλάδα του κάθε παιδιού που εργάζεται σκληρά για να πετύχει». iefimerida loading…

